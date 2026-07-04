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Врач рассказал о пользе морского климата для детей - РИА Новости, 04.07.2026
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03:57 04.07.2026
Врач рассказал о пользе морского климата для детей

Врач Булатов: морской климат обогащает детский организм полезными элементами

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРебенок на пляже
Ребенок на пляже - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Ребенок на пляже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Морской климат способен обогащать детский организм незаменимыми химическими элементами, в том числе селеном, которого нет в континентальном климате.
  • Морская вода содержит 32 полезных элемента, например, йод и бром, необходимые для нормализации работы нервной системы ребенка, при этом йод усваивается из воздуха в морском климате в 12 раз лучше, чем из воды.
  • Селен защищает иммунную систему, усиливает действие витаминов Е и С и противодействует развитию онкологических процессов в организме.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Морской климат способен обогащать детский организм незаменимыми химическими элементами, в том числе селеном, который защищает иммунную систему и которого нет в континентальном климате, рассказал РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан" филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.
По словам врача, море - чрезвычайно активная развивающая среда. Ребенок сталкивается со многими явлениями природы в первый раз, он изучает пространство вокруг, все это активирует работу нервных центров мозга и психомоторную деятельность.
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"Кроме того, морской климат способен обогащать организм незаменимыми химическими элементами, которые усваиваются прямо из окружающей среды. Морская вода содержит 32 полезных элемента, таких, как, например, йод и бром, необходимые для нормализации работы нервной системы ребенка. При этом замечено, что йод усваивается из воздуха в морском климате в 12 раз лучше, чем из воды", - рассказал Булатов.
По его словам, бром также имеет непосредственное отношение к щитовидной железе и является природным успокоительным средством.
"Именно в морском климате встречается и активно воздействует на организм такой редчайший и чрезвычайно полезный элемент селен. Его неоткуда получить в континентальном климате, этот элемент концентрируется только в солнечных прибрежных районах, особенно там, где поблизости есть объекты вулканического происхождения, что вовсе не такая уж редкость в приморских регионах", - пояснил врач.
Булатов рассказал про пользу селена. По его словам, этот элемент защищает иммунную систему, не позволяя свободным радикалам негативно повлиять на организм и выводя их. Кроме того, селен усиливает действие витаминов Е и С, которые стабилизируют работу половой сферы, улучшают иммунитет, отвечают за состояние кожи и волос и противодействуют развитию онкологических процессов в организме.
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