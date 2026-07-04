Врач рассказал о пользе морского климата для детей

Краткий пересказ от РИА ИИ Морской климат способен обогащать детский организм незаменимыми химическими элементами, в том числе селеном, которого нет в континентальном климате.

Морская вода содержит 32 полезных элемента, например, йод и бром, необходимые для нормализации работы нервной системы ребенка, при этом йод усваивается из воздуха в морском климате в 12 раз лучше, чем из воды.

Селен защищает иммунную систему, усиливает действие витаминов Е и С и противодействует развитию онкологических процессов в организме.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Морской климат способен обогащать детский организм незаменимыми химическими элементами, в том числе селеном, который защищает иммунную систему и которого нет в континентальном климате, рассказал РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан" филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.

По словам врача, море - чрезвычайно активная развивающая среда. Ребенок сталкивается со многими явлениями природы в первый раз, он изучает пространство вокруг, все это активирует работу нервных центров мозга и психомоторную деятельность.

"Кроме того, морской климат способен обогащать организм незаменимыми химическими элементами, которые усваиваются прямо из окружающей среды. Морская вода содержит 32 полезных элемента, таких, как, например, йод и бром, необходимые для нормализации работы нервной системы ребенка. При этом замечено, что йод усваивается из воздуха в морском климате в 12 раз лучше, чем из воды", - рассказал Булатов.

По его словам, бром также имеет непосредственное отношение к щитовидной железе и является природным успокоительным средством.

"Именно в морском климате встречается и активно воздействует на организм такой редчайший и чрезвычайно полезный элемент селен. Его неоткуда получить в континентальном климате, этот элемент концентрируется только в солнечных прибрежных районах, особенно там, где поблизости есть объекты вулканического происхождения, что вовсе не такая уж редкость в приморских регионах", - пояснил врач.