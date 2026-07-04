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Захарова напомнила о лжи Зеленского об "успехах на поле боя" - РИА Новости, 04.07.2026
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00:03 04.07.2026
Захарова напомнила о лжи Зеленского об "успехах на поле боя"

Захарова отреагировала на освобождение Константиновки, напомнив о лжи Зеленского

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова, комментируя взятие Константиновки, напомнила о том, как Владимир Зеленский заливал в уши Запада ложь о якобы "успехах на поле боя".
  • Она отметила, что Путин сказал: "Работайте, братья" - и братья не подвели.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости взятие Константиновки, напомнила о том, как Владимир Зеленский заливал в уши Запада ложь о якобы "успехах на поле боя", чтобы нахапать денег.
"Константиновка, укреплением которой козырял киевский режим, освобождена!"- сказала она.
"Как исступленно Зеленский заливал в уши западников ложь про якобы "успехи на поле боя", чтобы еще нахапать денег и продержаться на плаву", - добавила Захарова.
Она отметила, что Путин сказал: "Работайте, братья" - и братья не подвели.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКонстантиновкаМария ЗахароваВладимир ЗеленскийБезопасность
 
 
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