Захарова напомнила о лжи Зеленского об "успехах на поле боя"

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова, комментируя взятие Константиновки, напомнила о том, как Владимир Зеленский заливал в уши Запада ложь о якобы "успехах на поле боя".

Она отметила, что Путин сказал: "Работайте, братья" - и братья не подвели.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости взятие Константиновки, напомнила о том, как Владимир Зеленский заливал в уши Запада ложь о якобы "успехах на поле боя", чтобы нахапать денег.

"Константиновка, укреплением которой козырял киевский режим, освобождена!"- сказала она.

"Как исступленно Зеленский заливал в уши западников ложь про якобы "успехи на поле боя", чтобы еще нахапать денег и продержаться на плаву", - добавила Захарова