Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова, комментируя взятие Константиновки, напомнила о том, как Владимир Зеленский заливал в уши Запада ложь о якобы "успехах на поле боя".
- Она отметила, что Путин сказал: "Работайте, братья" - и братья не подвели.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости взятие Константиновки, напомнила о том, как Владимир Зеленский заливал в уши Запада ложь о якобы "успехах на поле боя", чтобы нахапать денег.
"Константиновка, укреплением которой козырял киевский режим, освобождена!"- сказала она.
Она отметила, что Путин сказал: "Работайте, братья" - и братья не подвели.