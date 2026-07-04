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В Приангарье задержали организатора сплава по реке, где пропали люди - РИА Новости, 04.07.2026
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20:39 04.07.2026
В Приангарье задержали организатора сплава по реке, где пропали люди

Организатор сплава по реке Иркут, в ходе которого пропали три человека, задержан

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Организатор сплава на надувных лодках по реке Иркутск, во время которого пропали три человека, задержан
  • Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
ИРКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Организатор сплава на надувных лодках по реке Иркутск, во время которого пропали три человека - ребенок и двое мужчин, задержан, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Во время сплава на надувных лодках по реке Иркут в Приангарье в местности между населенными пунктами Шаманка и Веденщина четырехлетний мальчик оказался в воде и его унесло течением. Спасти ребенка пытались двое мужчин. Их местонахождение так же, как и мальчика, не известно. Сотрудники МЧС ведут поиски пропавших. Возбуждено уголовное дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.
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"В Иркутской области задержан организатор сплава, в ходе которого пропали двое мужчин и малолетний ребенок… В настоящее время с 41-летним подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Изъята документация, интересующая следствие. По месту жительства фигуранта проведен обыск", - говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура.
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