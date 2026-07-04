В Приангарье задержали организатора сплава по реке, где пропали люди

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"В Иркутской области задержан организатор сплава, в ходе которого пропали двое мужчин и малолетний ребенок… В настоящее время с 41-летним подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Изъята документация, интересующая следствие. По месту жительства фигуранта проведен обыск", - говорится в сообщении.