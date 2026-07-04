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Ягудин оценил уровень женского фигурного катания - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:57 04.07.2026
Ягудин оценил уровень женского фигурного катания

Ягудин заявил о небольшом регрессе женского катания за время отстранения

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкАлексей Ягудин
Алексей Ягудин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Ягудин заявил, что уровень женского катания в России незначительно упал в период отстранения спортсменов от турниров.
  • Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских спортсменов до соревнований с сезона 2026/2027 в нейтральном статусе.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что уровень женского катания в России незначительно упал в период отстранения спортсменов от турниров.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских спортсменов до соревнований с сезона-2026/27 в нейтральном статусе.
"Не понимаю разговоры про отсутствие флага. Все знают, откуда (Петр) Гуменник и (Александра) Трусова. Если есть такая лазейка, то надо браться за эту возможность. Те, кто говорят, что не надо, то, наверное, не знают, насколько коротка спортивная жизнь. На мой взгляд, просадки (в уровне катания) никакой нет. Девочки, может, чуть просели. Четверные уже не основной козырь в фигурном катании", - заявил Ягудин журналистам на Дне московского спорта.
Санкции против россиян и белорусов были введены ISU в 2022 году. Исключение было сделано только для квалификационного турнира Олимпийских игр 2026 года, где выступили россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян. Фигуристы отобрались на Олимпиаду в Милане и заняли итоговые шестые позиции в одиночном катании среди женщин и мужчин.
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Фигурное катаниеСпортПётр ГуменникАлексей ЯгудинМеждународный союз конькобежцев (ISU)Аделия Петросян
 
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