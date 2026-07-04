Ягудин оценил уровень женского фигурного катания

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что уровень женского катания в России незначительно упал в период отстранения спортсменов от турниров.

Санкции против россиян и белорусов были введены ISU в 2022 году. Исключение было сделано только для квалификационного турнира Олимпийских игр 2026 года, где выступили россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян. Фигуристы отобрались на Олимпиаду в Милане и заняли итоговые шестые позиции в одиночном катании среди женщин и мужчин.