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Замполит рассказал, кто чаще заключает контракт на службу в войсках БС - РИА Новости, 04.07.2026
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05:27 04.07.2026
Замполит рассказал, кто чаще заключает контракт на службу в войсках БС

Валиев: контракт на службу в войсках БС чаще заключают молодые люди

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В батальон беспилотных систем Министерства обороны РФ приходят служить люди разных возрастов, хотя чаще всего это молодые люди.
  • Контракт с Министерством обороны РФ на службу в войсках беспилотных систем заключается на год.
  • Военнослужащие, проходящие службу в батальоне беспилотных систем, могут применить свои навыки и в гражданской сфере.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Контракт с министерством обороны РФ на службу в войсках беспилотных систем (БС) чаще всего заключают молодые люди, но тем не менее в батальоне встречаются люди разных возрастов, рассказал заместитель командира батальона БС по военно-политической работе Салават Валиев.
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"Значит, личный состав, который приходит к нам на службу, - они разных возрастов. Начиная от 18 и заканчивая 30 и выше. В основном, да, в основном молодые ребята", - сказал Валиев на видео от Минобороны РФ.
Он добавил, что такой контракт заключается на год, а военнослужащие, которые прибывают в конкретный батальон, не переводятся в другие подразделения.
"Все военнослужащие, которые проходили на службу, они могут себя также и востребовать именно в гражданской сфере. Потому что, сами понимаете, даже рассматривая какие-либо сельскохозяйственные отрасли, в любом случае это все используется", - отметил замполит.
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