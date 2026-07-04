Замполит рассказал, кто чаще заключает контракт на службу в войсках БС

Краткий пересказ от РИА ИИ В батальон беспилотных систем Министерства обороны РФ приходят служить люди разных возрастов, хотя чаще всего это молодые люди.

Контракт с Министерством обороны РФ на службу в войсках беспилотных систем заключается на год.

Военнослужащие, проходящие службу в батальоне беспилотных систем, могут применить свои навыки и в гражданской сфере.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Контракт с министерством обороны РФ на службу в войсках беспилотных систем (БС) чаще всего заключают молодые люди, но тем не менее в батальоне встречаются люди разных возрастов, рассказал заместитель командира батальона БС по военно-политической работе Салават Валиев.

Военнослужащие группировки войск "Центр", заключившие специальные контракты с Минобороны России в войска беспилотных систем, продолжают интенсивную боевую учебу в тыловом районе.

"Значит, личный состав, который приходит к нам на службу, - они разных возрастов. Начиная от 18 и заканчивая 30 и выше. В основном, да, в основном молодые ребята", - сказал Валиев на видео от Минобороны РФ.

Он добавил, что такой контракт заключается на год, а военнослужащие, которые прибывают в конкретный батальон, не переводятся в другие подразделения.