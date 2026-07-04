Замполит рассказал, кто чаще заключает контракт на службу в войсках БС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В батальон беспилотных систем Министерства обороны РФ приходят служить люди разных возрастов, хотя чаще всего это молодые люди.
- Контракт с Министерством обороны РФ на службу в войсках беспилотных систем заключается на год.
- Военнослужащие, проходящие службу в батальоне беспилотных систем, могут применить свои навыки и в гражданской сфере.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Контракт с министерством обороны РФ на службу в войсках беспилотных систем (БС) чаще всего заключают молодые люди, но тем не менее в батальоне встречаются люди разных возрастов, рассказал заместитель командира батальона БС по военно-политической работе Салават Валиев.
Военнослужащие группировки войск "Центр", заключившие специальные контракты с Минобороны России в войска беспилотных систем, продолжают интенсивную боевую учебу в тыловом районе.
"Значит, личный состав, который приходит к нам на службу, - они разных возрастов. Начиная от 18 и заканчивая 30 и выше. В основном, да, в основном молодые ребята", - сказал Валиев на видео от Минобороны РФ.
Он добавил, что такой контракт заключается на год, а военнослужащие, которые прибывают в конкретный батальон, не переводятся в другие подразделения.
"Все военнослужащие, которые проходили на службу, они могут себя также и востребовать именно в гражданской сфере. Потому что, сами понимаете, даже рассматривая какие-либо сельскохозяйственные отрасли, в любом случае это все используется", - отметил замполит.
Минобороны рассказало о запрете на перевод военных из войск БПС
27 апреля, 10:06