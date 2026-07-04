Волошин назвал освобождение Константиновки примером мужества

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"Взятие нашими войсками Константиновки - одна из ключевых страниц освобождения Донбасса. Этот важный эпизод специальной военной операции уже вошел в историю как пример успешного стратегического планирования и беспримерного мужества наших бойцов", - сказал Волошин.