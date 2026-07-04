Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенатор от ДНР Александр Волошин подчеркнул, что взятие Константиновки стало примером успешного стратегического планирования и мужества российских бойцов.
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки вошло в историю как пример успешного стратегического планирования и беспримерного мужества российских бойцов, сообщил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
«
"Взятие нашими войсками Константиновки - одна из ключевых страниц освобождения Донбасса. Этот важный эпизод специальной военной операции уже вошел в историю как пример успешного стратегического планирования и беспримерного мужества наших бойцов", - сказал Волошин.
Он подчеркнул, что ситуация на фронте находится под полным контролем российской армии и тенденции для киевского режима и его западных пособников неутешительны.