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Волошин назвал освобождение Константиновки примером мужества - РИА Новости, 04.07.2026
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09:54 04.07.2026
Волошин назвал освобождение Константиновки примером мужества

Волошин: освобождение Константиновки стало ключевой страницей СВО

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор от ДНР Александр Волошин подчеркнул, что взятие Константиновки стало примером успешного стратегического планирования и мужества российских бойцов.
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки вошло в историю как пример успешного стратегического планирования и беспримерного мужества российских бойцов, сообщил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
«
"Взятие нашими войсками Константиновки - одна из ключевых страниц освобождения Донбасса. Этот важный эпизод специальной военной операции уже вошел в историю как пример успешного стратегического планирования и беспримерного мужества наших бойцов", - сказал Волошин.
Он подчеркнул, что ситуация на фронте находится под полным контролем российской армии и тенденции для киевского режима и его западных пособников неутешительны.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияАлександр ВолошинВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
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