В ЦСКА заявили, что продолжат добиваться выплаты долга за Влашича

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦСКА продолжит добиваться выплаты долга за трансфер Николы Влашича от «Вест Хэма».
- «Вест Хэм» мотивировал невыплаты запретом властей на финансовые операции между клубами из премьер-лиги и чемпионата России.
- ЦСКА считает, что санкции США неприменимы к отношениям между клубом и «Вест Хэмом», и продолжает судиться по третьему платежу.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил РИА Новости, что армейцы продолжат добиваться выплаты долга за трансфер хорватского футболиста Николы Влашича от английского "Вест Хэма" после вылета клуба из Английской премьер-лиги.
ЦСКА ведет тяжбу с "Вест Хэмом" из-за невыплаты части траншей за трансфер Влашича в клуб из Лондона летом 2021 года. Англичане мотивировали невыплаты запретом властей на финансовые операции между клубами из премьер-лиги и чемпионата России. По итогам сезона-2025/26 "Вест Хэм" вылетел во второй по силе дивизион английского футбола - Чемпионшип.
"Несмотря на более мягкое регулирование в Чемпионшипе, мы видим и по другим случаям в РПЛ, что деньги все равно на практике получить не удается. Решение CAS по второму из трех платежей фактически дает им возможность не платить, пока не будут сняты санкции или получена лицензия OFSI. Учитывая нежелание "Вест Хэма" платить, а добросовестность они не проявляли никогда за последние четыре года, платеж в настоящий момент мы не ждем, несмотря на подтверждения долга "Вест Хэма" в CAS. Сейчас мы продолжаем судиться уже по третьему платежу, будем все же стараться объяснить, что санкции США неприменимы к отношениям между ЦСКА и "Вест Хэмом", - сказал Брейдо.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) обязала "Вест Хэм" выплатить армейцам 8,55 млн евро плюс 5% годовых по второму траншу за Влашича. Клуб опротестовал решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Позднее CAS обязал "Вест Хэм" выплатить сумму, но только после получения разрешения от властей Британии или изменения санкционного режима, не позволяющего совершить платеж. ЦСКА подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, но она была отклонена.
В ноябре 2025 года ЦСКА сообщил, что ФИФА обязала "Вест Хэм" выплатить полную сумму и неустойку 5% годовых с 1 августа 2023 года по третьему траншу за трансфер Влашича.