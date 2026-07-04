В ЦСКА заявили, что продолжат добиваться выплаты долга за Влашича

"Несмотря на более мягкое регулирование в Чемпионшипе, мы видим и по другим случаям в РПЛ, что деньги все равно на практике получить не удается. Решение CAS по второму из трех платежей фактически дает им возможность не платить, пока не будут сняты санкции или получена лицензия OFSI. Учитывая нежелание "Вест Хэма" платить, а добросовестность они не проявляли никогда за последние четыре года, платеж в настоящий момент мы не ждем, несмотря на подтверждения долга "Вест Хэма" в CAS. Сейчас мы продолжаем судиться уже по третьему платежу, будем все же стараться объяснить, что санкции США неприменимы к отношениям между ЦСКА и "Вест Хэмом", - сказал Брейдо.