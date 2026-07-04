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Мадьяр внесет в парламент поправку к конституции об отстранении президента - РИА Новости, 04.07.2026
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15:46 04.07.2026
Мадьяр внесет в парламент поправку к конституции об отстранении президента

Мадьяр внесет в парламент 17-ю поправку к конституции для отставки президента

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что внесет в парламент проект 17-й поправки к конституции, предусматривающей отстранение от должности президента Тамаша Шуйока и ограничение сроков нахождения в должности депутата парламента 12 годами.
  • Правительство Венгрии инициировало опрос граждан по поводу 17-й поправки в конституцию, но официальные результаты не были опубликованы.
  • Мадьяр заявил, что инициирует поправки в конституцию, чтобы сместить президента, и что с сентября начнется процесс разработки новой конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом.
БУДАПЕШТ, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что внесет в парламент Венгрии в субботу проект 17-й поправки к конституции, которая предусматривает, в числе прочего, отстранение от должности президента Тамаша Шуйока и ограничение сроков нахождения в должности депутата парламента 12 годами.
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"Сегодня от имени правительство я внесу в парламент 17-ю поправку к конституции", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.

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Правительство Венгрии в конце июня инициировало опрос, гражданам предлагалось отправить на почту правительства письмо и выразить свое мнение по поводу 17-й поправки в конституцию Венгрии. С ее помощью правящая партия "Тиса" предлагает отправить в отставку президента страны Тамаша Шуйока, ограничить депутатские сроки 12 годами, а также усилить меры по борьбе с коррупцией и повысить независимость судов.
Официальные результаты опроса не были опубликованы, но незадолго до его завершения Мадьяр утверждал, что ограничение депутатских сроков поддержали 95% из высказавшихся 10 тысяч.
Венгерские эксперты по аналогии с законом "имени Орбана" о запрете занимать пост премьера дольше восьми лет называют эту поправку законопроектом "имени "Фидеса", поскольку он не позволит многим депутатам от партии экс-премьера Виктора Орбана баллотироваться в следующем цикле.
В настоящее время ограничений по времени пребывания на должности депутата парламента Венгрии нет. Например, Орбан и некоторые его однопартийцы был депутатами парламента 36 лет с 1990 года.
Мадьяр призывал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока. Мадьяр заявил, что инициирует поправки в конституцию, чтобы сместить президента. По его словам, с сентября начнется процесс разработки новой конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом, а еще до этого в Венгрии появится новый президент.
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