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Венгрия разрешила начать новую главу переговоров с Украиной, заявил депутат - РИА Новости, 04.07.2026
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05:06 04.07.2026 (обновлено: 15:01 04.07.2026)
Венгрия разрешила начать новую главу переговоров с Украиной, заявил депутат

Бока: Венгрия разрешила открыть новую главу переговоров о вступлении Киева в ЕС

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новые власти Венгрии разрешили открыть шестую главу переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, касающуюся внешних связей.
  • Ранее премьер-министр Петер Мадьяр заявлял, что Будапешт против ускоренного приема Киева в сообщество и придерживается подхода, "основанного на заслугах".
  • На основании единогласного решения стран-членов Евросоюз откроет новый кластер переговоров с Украиной 14 июля, общее количество открытых кластеров составит два из шести.
БУДАПЕШТ, 3 июл — РИА Новости. Новые власти Венгрии разрешили открыть еще одну, шестую главу переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, касающуюся внешних связей, несмотря на заверения премьер-министра Петера Мадьяра о том, что Будапешт против ускоренного приема Киева в сообщество, заявил депутат парламента Венгрии, экс-министр по делам ЕС Янош Бока.
В пятницу польская радиостанция RMF сообщила, что Венгрия перестала блокировать отправку Украине и Молдавии официального письма, инициирующего процедуру открытия шестой зоны переговоров, касающейся внешних отношений.
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"На основании единогласного решения стран-членов ЕС откроет новый кластер переговоров с Украиной 14 июля — всего через месяц после открытия предыдущего кластера. Таким образом, общее количество открытых кластеров составит два из шести. Украина практически догнала Сербию в процессе вступления и уже обогнала Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и Косово", — написал Бока в соцсети Facebook*.
Экс-министр с иронией припомнил слова Мадьяра о том, что Венгрия выступает против ускоренного приема Украины в ЕС, придерживаясь "подхода, основанного на заслугах".
В начале июня Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах", подчеркивал он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня сообщила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в союз. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ЕС развалится, если Украина будет принята в сообщество.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. 2 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Мадьяр рассказал о переговорах с Украиной по правам венгров в Закарпатье
2 июня, 15:18
 
В миреУкраинаВенгрияМолдавияПетер МадьярУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕвросоюзFacebookЕврокомиссия
 
 
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