Краткий пересказ от РИА ИИ Новые власти Венгрии разрешили открыть шестую главу переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, касающуюся внешних связей.

Ранее премьер-министр Петер Мадьяр заявлял, что Будапешт против ускоренного приема Киева в сообщество и придерживается подхода, "основанного на заслугах".

На основании единогласного решения стран-членов Евросоюз откроет новый кластер переговоров с Украиной 14 июля, общее количество открытых кластеров составит два из шести.

БУДАПЕШТ, 3 июл — РИА Новости. Новые власти Венгрии разрешили открыть еще одну, шестую главу переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, касающуюся внешних связей, несмотря на заверения премьер-министра Петера Мадьяра о том, что Будапешт против ускоренного приема Киева в сообщество, заявил депутат парламента Венгрии, экс-министр по делам ЕС Янош Бока.

В пятницу польская радиостанция RMF сообщила, что Венгрия перестала блокировать отправку Украине и Молдавии официального письма, инициирующего процедуру открытия шестой зоны переговоров, касающейся внешних отношений.

"На основании единогласного решения стран-членов ЕС откроет новый кластер переговоров с Украиной 14 июля — всего через месяц после открытия предыдущего кластера. Таким образом, общее количество открытых кластеров составит два из шести. Украина практически догнала Сербию в процессе вступления и уже обогнала Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и Косово", — написал Бока в соцсети Facebook*.

Экс-министр с иронией припомнил слова Мадьяра о том, что Венгрия выступает против ускоренного приема Украины в ЕС, придерживаясь "подхода, основанного на заслугах".

В начале июня Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах", подчеркивал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня сообщила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в союз. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ЕС развалится, если Украина будет принята в сообщество.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.