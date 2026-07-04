Венесуэла поблагодарила Россию за гуманитарную помощь

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"Мы хотим выразить глубокую признательность правительству президента (РФ - ред.) Владимира Путина и народу РФ, а также специальному представителю МИД Александру Щетинину за проявленную солидарность и неизменную поддержку в это трудное время. Мы высоко ценим доставку гуманитарной помощи в Каракас, а также прибытие специалистов в области санитарно-эпидемиологического контроля", - говорится в сообщении в Telegram-канале министра.