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Венесуэла поблагодарила Россию за гуманитарную помощь - РИА Новости, 04.07.2026
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15:15 04.07.2026 (обновлено: 15:24 04.07.2026)
Венесуэла поблагодарила Россию за гуманитарную помощь

МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за оказанную после землетрясения гумпомощь

© AP Photo / Javier CamposПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Javier Campos
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Венесуэлы выразил благодарность правительству России и Александру Щетинину за отправку гуманитарной помощи после землетрясения.
  • Гуманитарный груз включает медикаменты, продовольствие, палатки и предметы первой необходимости.
  • Вместе с грузом в Венесуэлу отправится новая группа специалистов в области санитарно-эпидемиологического контроля.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. МИД Венесуэлы выразил благодарность правительству России и директору латиноамериканского департамента МИД РФ Александру Щетинину за отправку гуманитарной помощи стране после землетрясения, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.
«

"Мы хотим выразить глубокую признательность правительству президента (РФ - ред.) Владимира Путина и народу РФ, а также специальному представителю МИД Александру Щетинину за проявленную солидарность и неизменную поддержку в это трудное время. Мы высоко ценим доставку гуманитарной помощи в Каракас, а также прибытие специалистов в области санитарно-эпидемиологического контроля", - говорится в сообщении в Telegram-канале министра.

Ранее директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин сообщал, что Москва направит в Венесуэлу гуманитарный груз с медикаментами, продовольствием, палатками и предметами первой необходимости, а также новую группу специалистов для ликвидации последствий стихийного бедствия.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним официальным данным властей, погибли 2645 человек, еще 12 666 получили ранения. Всего с 24 июня из-под завалов были спасены живыми 6462 человека.
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