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Собака Цунами помогла спасти 26 человек после землетрясений в Венесуэле - РИА Новости, 04.07.2026
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05:08 04.07.2026
Собака Цунами помогла спасти 26 человек после землетрясений в Венесуэле

В Венесуэле собака Цунами спасла 26 человек после разрушительных землетрясений

© REUTERS / MIGUEL MEDINAСпасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла
Спасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / MIGUEL MEDINA
Спасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных землетрясений с магнитудой 7,2 и 7,5.
  • Поисково-спасательная собака по кличке Цунами помогла обнаружить под завалами живыми 26 человек.
МЕХИКО, 4 июл - РИА Новости. Поисково-спасательная собака по кличке Цунами помогла обнаружить под завалами живыми 26 человек после разрушительных землетрясений в Венесуэле, сообщил руководитель кинологической группы по работе в зонах стихийных бедствий KSARECID Хорхе Беенс.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним официальным данным властей, погибли 2645 человек, еще 12 666 получили ранения. Всего с 24 июня из-под завалов были спасены живыми 6462 человека.
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"В ходе этой операции мы зафиксировали спасение 26 человек живыми с помощью Цунами", - сказал Беенс в видеоролике, опубликованном уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес в Telegram.
По словам кинолога, девятилетняя Цунами специализируется на поиске людей под завалами и после оползней, а подготовка такой собаки занимает три-четыре года. Он отметил, что ранее Цунами помогала ликвидировать последствия землетрясения в Турции, где находила выживших в местах, которые не смогли обнаружить другие международные поисково-спасательные команды.
"Здесь мы делаем то же самое", - сказал Беенс.
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По его словам, команда продолжает обследовать участки, определенные штабом спасательной операции, в поисках людей под завалами.
Родригес прокомментировала ролик, поблагодарив собаку и проводника.
"Посреди трагедии, которую переживает Венесуэла, Цунами стала символом надежды. Эта отважная спасательная собака вместе со своим проводником продолжает помогать спасать жизни среди завалов. Спасибо за благородство и за то, что вы показываете нам: каждая жизнь стоит любых усилий", - написала она.
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