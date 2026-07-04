Собака Цунами помогла спасти 26 человек после землетрясений в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных землетрясений с магнитудой 7,2 и 7,5.

Поисково-спасательная собака по кличке Цунами помогла обнаружить под завалами живыми 26 человек.

МЕХИКО, 4 июл - РИА Новости. Поисково-спасательная собака по кличке Цунами помогла обнаружить под завалами живыми 26 человек после разрушительных землетрясений в Венесуэле, сообщил руководитель кинологической группы по работе в зонах стихийных бедствий KSARECID Хорхе Беенс.

Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США , составила 7,2, а второй - 7,5. По последним официальным данным властей, погибли 2645 человек, еще 12 666 получили ранения. Всего с 24 июня из-под завалов были спасены живыми 6462 человека.

"В ходе этой операции мы зафиксировали спасение 26 человек живыми с помощью Цунами", - сказал Беенс в видеоролике, опубликованном уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес в Telegram

По словам кинолога, девятилетняя Цунами специализируется на поиске людей под завалами и после оползней, а подготовка такой собаки занимает три-четыре года. Он отметил, что ранее Цунами помогала ликвидировать последствия землетрясения в Турции, где находила выживших в местах, которые не смогли обнаружить другие международные поисково-спасательные команды.

"Здесь мы делаем то же самое", - сказал Беенс.

По его словам, команда продолжает обследовать участки, определенные штабом спасательной операции, в поисках людей под завалами.

Родригес прокомментировала ролик, поблагодарив собаку и проводника.