Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве впервые в этом году стартовал ночной велофестиваль, в котором приняли участие тысячи спортсменов и любителей.

Велофестиваль будет проводиться повторно 1 августа из-за его большой востребованности.

Участники фестиваля проезжают 20-километровый маршрут, стартуя с Крылатской улицы и финишируя на Воробьевых горах.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ночной велофестиваль стартовал впервые в этом году в субботу в Москве, тысячи спортсменов и любителей выехали на маршрут по улицам и набережным столицы, передает корреспондент РИА Новости.

« "Столичные велофестивали стали уже доброй и хорошей традицией. В Москве велосипед это уже не просто копия, это полноценный и востребованный вид транспорта. По поручению заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, мы уже второй год подряд проводим два ночных велофестиваля", - сказал журналистам заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Владимир Макаров в ходе мероприятия.

Он отметил, что в связи с большой востребованностью велофестивалей в летний период он будет проводить повторно уже 1 августа.

Так, в 20.00 открылся стартовый городок на Крылатской улице, где работают диджей, аниматоры, партнерские площадки, зона индивидуального оформления велосипедов и пункты проката, интерактивные фотозоны, а также зона "Светись" с ультрафиолетовым гримом.

Первая колонна из тысяч велосипедистов стартовала в 21.00 мск по 20-километровому маршруту и финиширует на Воробьевых горах. Вторая начнет заезд в 22.00 мск. Выехать на маршрут можно до 23.00 мск.

В финишном городке для гостей подготовили нейрофотозону с возможностью создания фото и видео с помощью нейросети в световом тоннеле, объемную LED-фотозону, шоу с гигантскими молниями, розыгрыши подарков и угощения. Также состоится концерт и флешмоб "Перекличка огней", где участники синхронно зажгут фонари.