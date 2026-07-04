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В Москве стартовал ночной велофестиваль - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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21:14 04.07.2026 (обновлено: 21:49 04.07.2026)
В Москве стартовал ночной велофестиваль

В Москве стартовал первый в этом году ночной велофестиваль

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВелоспорт
Велоспорт - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве впервые в этом году стартовал ночной велофестиваль, в котором приняли участие тысячи спортсменов и любителей.
  • Велофестиваль будет проводиться повторно 1 августа из-за его большой востребованности.
  • Участники фестиваля проезжают 20-километровый маршрут, стартуя с Крылатской улицы и финишируя на Воробьевых горах.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ночной велофестиваль стартовал впервые в этом году в субботу в Москве, тысячи спортсменов и любителей выехали на маршрут по улицам и набережным столицы, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Столичные велофестивали стали уже доброй и хорошей традицией. В Москве велосипед это уже не просто копия, это полноценный и востребованный вид транспорта. По поручению заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, мы уже второй год подряд проводим два ночных велофестиваля", - сказал журналистам заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Владимир Макаров в ходе мероприятия.
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Он отметил, что в связи с большой востребованностью велофестивалей в летний период он будет проводить повторно уже 1 августа.
Так, в 20.00 открылся стартовый городок на Крылатской улице, где работают диджей, аниматоры, партнерские площадки, зона индивидуального оформления велосипедов и пункты проката, интерактивные фотозоны, а также зона "Светись" с ультрафиолетовым гримом.
Первая колонна из тысяч велосипедистов стартовала в 21.00 мск по 20-километровому маршруту и финиширует на Воробьевых горах. Вторая начнет заезд в 22.00 мск. Выехать на маршрут можно до 23.00 мск.
В финишном городке для гостей подготовили нейрофотозону с возможностью создания фото и видео с помощью нейросети в световом тоннеле, объемную LED-фотозону, шоу с гигантскими молниями, розыгрыши подарков и угощения. Также состоится концерт и флешмоб "Перекличка огней", где участники синхронно зажгут фонари.
Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что первый ночной велофестиваль традиционно объединит московское велосообщество и гостей города, а праздник станет заметным событием лета и подарит всем яркие воспоминания.
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