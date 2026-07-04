Минобороны показало кадры освобождения Василевки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Василевка в ДНР.
- На опубликованных ведомством кадрах видны удары по позициям ВСУ и перемещение штурмовиков группировки "Центр".
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры освобождения населенного пункта Василевка в ДНР группировкой войск "Центр".
В субботу российское военное ведомство сообщило об освобождении Василевки в Донецкой Народной Республике.
На опубликованных кадрах видны удары по позициям ВСУ и перемещение штурмовиков "Центра", снятые операторами разведдронов подразделения беспилотных систем.
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22 июня 2022, 17:18