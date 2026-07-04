Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Василевка в Донецкой Народной Республике.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Василевка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны России.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Василевку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Василевку в ДНР
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Василевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке оборонного ведомства.
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