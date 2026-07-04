Унаи признали лучшим игроком матча ЧМ против сборной Канады

Унаи 26 лет, на его счету стало 11 забитых мячей в 54 матчах за национальную команду. В составе сборной Марокко Унаи стал победителем Кубка африканских наций 2025 года, после того как выигравшей в финале команде Сенегала засчитали техническое поражение.