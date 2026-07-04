Унаи признали лучшим игроком матча ЧМ против сборной Канады

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Марокко Аззедин Унаи признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Канады.
- Сборная Марокко разгромила команду Канады со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, при этом Унаи забил два мяча.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Марокко Аззедин Унаи признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Канады, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Унаи 26 лет, на его счету стало 11 забитых мячей в 54 матчах за национальную команду. В составе сборной Марокко Унаи стал победителем Кубка африканских наций 2025 года, после того как выигравшей в финале команде Сенегала засчитали техническое поражение.
Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.