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Унаи признали лучшим игроком матча ЧМ против сборной Канады - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
22:14 04.07.2026
Унаи признали лучшим игроком матча ЧМ против сборной Канады

Марокканец Унаи признали лучшим игроком матча ЧМ против сборной Канады

© REUTERS / Hannah McKayФутболист сборной Марокко Аззедин Унаи
Футболист сборной Марокко Аззедин Унаи - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / Hannah McKay
Футболист сборной Марокко Аззедин Унаи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Марокко Аззедин Унаи признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Канады.
  • Сборная Марокко разгромила команду Канады со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, при этом Унаи забил два мяча.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Марокко Аззедин Унаи признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Канады, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Сборная Марокко в субботу в Хьюстоне разгромила команду Канады со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Унаи забил два мяча.
Унаи 26 лет, на его счету стало 11 забитых мячей в 54 матчах за национальную команду. В составе сборной Марокко Унаи стал победителем Кубка африканских наций 2025 года, после того как выигравшей в финале команде Сенегала засчитали техническое поражение.
Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортЧМ по футболу 2026Международная федерация футбола (ФИФА)Аззедин Унаи
 
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