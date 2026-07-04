Участники AY YOLA ответили на обвинения в плагиате и хейте

Краткий пересказ от РИА ИИ Участники музыкального проекта AY YOLA спокойно отнеслись к обвинениям в плагиате и хейту.

Музыканты видят в негативных реакциях эмоциональную природу людей, а не профессиональную критику.

Группа готова воспринимать конструктивную критику и работать над исправлением ошибок.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Участники музыкального проекта AY YOLA в интервью РИА Новости заявили, что спокойно отнеслись к обвинениям в плагиате и хейту, подчеркнув, что в подобных реакциях видят прежде всего эмоциональную природу людей, а не профессиональную критику.

После выхода песни Homay пользователи сети обвинили группу в плагиате. Ряд музыкальных критиков выступил в их защиту, отметив, что в песне использован прием сэмплирования, при котором музыкант берет готовый звуковой фрагмент и включает его в свою композицию.

"Мы на это смотрим чуть-чуть иначе. Каждому человеку, который пишет какую-то гадость, не хватает в жизни любви. Его надо просто обнять, сказать: "Ты мой хороший, иди сюда, я тебя обниму", - сказали участники группы.

Музыканты подчеркнули, что уже обладают большим сценическим и медийным опытом и сформировали устойчивое отношение к негативу. При этом, они подчеркнули, что готовы воспринимать конструктивную критику.

"Если человек конструктивный, мы принимаем его и работаем над тем, чтобы исправиться. Если он просто выплескивает злость - значит у него в жизни что-то не то", - добавили музыканты.