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Участники AY YOLA ответили на обвинения в плагиате и хейте - РИА Новости, 04.07.2026
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Культура
 
10:38 04.07.2026
Участники AY YOLA ответили на обвинения в плагиате и хейте

AY YOLA заявили, что спокойно отнеслись к обвинениям в плагиате

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАдель Шайхитдинова из группы Ay Yola выступает на жеребьевке участников международного музыкального конкурса "Интервидение"
Адель Шайхитдинова из группы Ay Yola выступает на жеребьевке участников международного музыкального конкурса Интервидение - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Адель Шайхитдинова из группы Ay Yola выступает на жеребьевке участников международного музыкального конкурса "Интервидение". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участники музыкального проекта AY YOLA спокойно отнеслись к обвинениям в плагиате и хейту.
  • Музыканты видят в негативных реакциях эмоциональную природу людей, а не профессиональную критику.
  • Группа готова воспринимать конструктивную критику и работать над исправлением ошибок.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Участники музыкального проекта AY YOLA в интервью РИА Новости заявили, что спокойно отнеслись к обвинениям в плагиате и хейту, подчеркнув, что в подобных реакциях видят прежде всего эмоциональную природу людей, а не профессиональную критику.
После выхода песни Homay пользователи сети обвинили группу в плагиате. Ряд музыкальных критиков выступил в их защиту, отметив, что в песне использован прием сэмплирования, при котором музыкант берет готовый звуковой фрагмент и включает его в свою композицию.
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"Мы на это смотрим чуть-чуть иначе. Каждому человеку, который пишет какую-то гадость, не хватает в жизни любви. Его надо просто обнять, сказать: "Ты мой хороший, иди сюда, я тебя обниму", - сказали участники группы.
Музыканты подчеркнули, что уже обладают большим сценическим и медийным опытом и сформировали устойчивое отношение к негативу. При этом, они подчеркнули, что готовы воспринимать конструктивную критику.
"Если человек конструктивный, мы принимаем его и работаем над тем, чтобы исправиться. Если он просто выплескивает злость - значит у него в жизни что-то не то", - добавили музыканты.
Проект AY YOLA отличается сочетанием современных музыкальных жанров с национальными башкирскими мотивами. Группа получила мировую известность после выхода песни Homay весной 2025 года. Композиция вошла в мировые музыкальные чарты, где находилась 18 недель.
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