Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве девочки, сообщил СК.
- Его поймали при попытке скрыться на железнодорожном транспорте.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Жителя Ленинградской области задержали по подозрению в убийстве девочки, сообщил СК России.
"Следователями <...> совместно с сотрудниками МВД задержан местный житель, 1984 года рождения, подозреваемый в совершении данного преступления", — заявили в ведомстве.
Как уточнили в полиции, злоумышленника поймали при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. СК будет просить суд о его аресте. На допросе он признал вину.
Второго июля девочка ушла с участка в одном из СНТ в Тосненском районе и не вернулась. Накануне ее тело с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.