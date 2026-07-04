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В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве девочки - РИА Новости, 04.07.2026
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09:16 04.07.2026 (обновлено: 13:15 04.07.2026)
В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве девочки

В Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве девочки, сообщил СК.
  • Его поймали при попытке скрыться на железнодорожном транспорте.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Жителя Ленинградской области задержали по подозрению в убийстве девочки, сообщил СК России.
"Следователями <...> совместно с сотрудниками МВД задержан местный житель, 1984 года рождения, подозреваемый в совершении данного преступления", — заявили в ведомстве.
Как уточнили в полиции, злоумышленника поймали при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. СК будет просить суд о его аресте. На допросе он признал вину.
Второго июля девочка ушла с участка в одном из СНТ в Тосненском районе и не вернулась. Накануне ее тело с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
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