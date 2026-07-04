Краткий пересказ от РИА ИИ В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве девочки, сообщил СК.

Его поймали при попытке скрыться на железнодорожном транспорте.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Жителя Ленинградской области задержали по подозрению в убийстве девочки, сообщил Жителя Ленинградской области задержали по подозрению в убийстве девочки, сообщил СК России.

" Следователями <...> совместно с сотрудниками МВД задержан местный житель, 1984 года рождения, подозреваемый в совершении данного преступления", — заявили в ведомстве.

Как уточнили в полиции, злоумышленника поймали при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. СК будет просить суд о его аресте. На допросе он признал вину.