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В Турции задержали банду мошенников, обманувших более 17 тысяч человек - РИА Новости, 04.07.2026
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23:33 04.07.2026
В Турции задержали банду мошенников, обманувших более 17 тысяч человек

В Турции задержали 53 мошенника, обманувших более 17 тысяч человек

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкие силовики задержали 53 подозреваемых в мошенничестве, обманувших более 17 тысяч граждан.
  • Общий ущерб от действий мошенников составил более 757 миллионов лир.
СТАМБУЛ, 4 июл – РИА Новости. Турецкие силовики задержали банду мошенников, обманувших более 17 тысяч граждан на общую сумму более 757 миллионов лир (16 миллионов долларов), говорится в полученном РИА Новости заявлении управления полиции провинции Кайсери.
"Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями установили 53 подозреваемых, которые обманули в общей сложности 17 тысяч 156 граждан, объем операций составил более 757 миллионов лир. В одной только провинции Кайсери обмануты 204 гражданина. Подозреваемые создавали сайты, похожие на настоящие сайты компаний, оказывающих интернет-услуги", - говорится в сообщении.
По итогам проведенной в шести провинциях операции задержаны 53 подозреваемых, 31 из них уже арестован.
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