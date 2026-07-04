В Турции задержали банду мошенников, обманувших более 17 тысяч человек

СТАМБУЛ, 4 июл – РИА Новости. Турецкие силовики задержали банду мошенников, обманувших более 17 тысяч граждан на общую сумму более 757 миллионов лир (16 миллионов долларов), говорится в полученном РИА Новости заявлении управления полиции провинции Кайсери.