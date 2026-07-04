В Турции задержали банду мошенников, обманувших более 17 тысяч человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турецкие силовики задержали 53 подозреваемых в мошенничестве, обманувших более 17 тысяч граждан.
- Общий ущерб от действий мошенников составил более 757 миллионов лир.
СТАМБУЛ, 4 июл – РИА Новости. Турецкие силовики задержали банду мошенников, обманувших более 17 тысяч граждан на общую сумму более 757 миллионов лир (16 миллионов долларов), говорится в полученном РИА Новости заявлении управления полиции провинции Кайсери.
"Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями установили 53 подозреваемых, которые обманули в общей сложности 17 тысяч 156 граждан, объем операций составил более 757 миллионов лир. В одной только провинции Кайсери обмануты 204 гражданина. Подозреваемые создавали сайты, похожие на настоящие сайты компаний, оказывающих интернет-услуги", - говорится в сообщении.
По итогам проведенной в шести провинциях операции задержаны 53 подозреваемых, 31 из них уже арестован.