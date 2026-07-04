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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 04.07.2026
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16:44 04.07.2026 (обновлено: 16:52 04.07.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 310 военных в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск «Центр» за минувшие сутки улучшили тактическое положение.
  • Нанесено поражение формированиям ВСУ в Днепропетровской области и ДНР.
  • Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в Днепропетровской области и ДНР, где противник потерял более 310 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение... Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Святогоровка, Грузское, Анновка, Нововодяное, Доброполье Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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