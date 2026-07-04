Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в Днепропетровской области и ДНР, где противник потерял более 310 военнослужащих, сообщает Минобороны России.