Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Центр» за минувшие сутки улучшили тактическое положение.
- Нанесено поражение формированиям ВСУ в Днепропетровской области и ДНР.
- Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в Днепропетровской области и ДНР, где противник потерял более 310 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Святогоровка, Грузское, Анновка, Нововодяное, Доброполье Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18