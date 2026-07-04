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Число пострадавших при атаке ВСУ в Токмаке увеличилось до 21 - РИА Новости, 04.07.2026
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13:17 04.07.2026 (обновлено: 13:21 04.07.2026)
Число пострадавших при атаке ВСУ в Токмаке увеличилось до 21

Число пострадавших при атаке ВСУ на рынок в Токмаке увеличилось до 21

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21 человека.
  • 13 человек госпитализированы с ранениями средней и легкой степени тяжести, трое получают амбулаторное лечение, состояние четырех пациентов оценивается как стабильно тяжелое, один пострадавший переведен из реанимации в отделение с положительной динамикой.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21, сообщило министерство здравоохранения Запорожской области.
"Число пострадавших увеличилось до 21 человека", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что 13 человек госпитализированы с ранениями средней и легкой степени тяжести. Трое получают амбулаторное лечение, состояние четырех пациентов оценивается как стабильно тяжелое, один пострадавший переведен из реанимации в отделение с положительной динамикой.
В ведомстве добавили, что проводятся телемедицинские консультации с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России.
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