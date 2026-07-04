Число пострадавших при атаке ВСУ в Токмаке увеличилось до 21

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21, сообщило министерство здравоохранения Запорожской области.

Уточняется, что 13 человек госпитализированы с ранениями средней и легкой степени тяжести. Трое получают амбулаторное лечение, состояние четырех пациентов оценивается как стабильно тяжелое, один пострадавший переведен из реанимации в отделение с положительной динамикой.