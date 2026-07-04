Число пострадавших при атаке ВСУ в Токмаке увеличилось до 21

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21 человека.
- 13 человек госпитализированы с ранениями средней и легкой степени тяжести, трое получают амбулаторное лечение, состояние четырех пациентов оценивается как стабильно тяжелое, один пострадавший переведен из реанимации в отделение с положительной динамикой.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21, сообщило министерство здравоохранения Запорожской области.
"Число пострадавших увеличилось до 21 человека", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что 13 человек госпитализированы с ранениями средней и легкой степени тяжести. Трое получают амбулаторное лечение, состояние четырех пациентов оценивается как стабильно тяжелое, один пострадавший переведен из реанимации в отделение с положительной динамикой.
В ведомстве добавили, что проводятся телемедицинские консультации с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России.