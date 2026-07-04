Сестры Уильямс не сыграют в парном разряде на Уимблдоне

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"У меня разбивается сердце от того, что мне приходится отказаться от соревнований в парном разряде. Возвращение, чтобы снова соревноваться, было подарком, и возможность играть вместе с Винус еще раз означала для меня целый мир. Я сделала все, что могла, чтобы быть готовой, но, к сожалению, мое колено еще не готово к соревнованиям", - написала Уильямс в Instagram*.