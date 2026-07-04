Сестры Уильямс не сыграют в парном разряде на Уимблдоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Серена Уильямс не сыграет на Уимблдонском турнире в парном разряде.
- Американка уступила Майе Джойнт и сообщила о травме колена.
- Уильямс выразила разочарование по поводу невозможности выступить в парном разряде вместе с сестрой Винус.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американка Серена Уильямс вместе со старшей сестрой Винус Уильямс не сыграет на Уимблдонском турнире в парном разряде.
Серена Уильямс во вторник уступила 20-летней австралийке Майе Джойнт со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6. После матча американка сообщила, что подвернула колено во время первого сета. Как сообщали СМИ, спортсменка планировала выступить в парном разряде, несмотря на травму.
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"У меня разбивается сердце от того, что мне приходится отказаться от соревнований в парном разряде. Возвращение, чтобы снова соревноваться, было подарком, и возможность играть вместе с Винус еще раз означала для меня целый мир. Я сделала все, что могла, чтобы быть готовой, но, к сожалению, мое колено еще не готово к соревнованиям", - написала Уильямс в Instagram*.
"Хорошая новость в том, что колено больше не должно так сильно отекать и скапливать столько жидкости. Плохая же новость в том, что, как я ни старалась, подготовить его к парному матчу так и не удалось", - добавила спортсменка.
Серена Уильямс в июне вернулась на корт после четырехлетнего перерыва и сыграла в паре с канадкой Викторией Мбоко на турнире категории WTA 500 в Лондоне, дойдя до второго круга, но завершив участие из-за травмы канадки. Уильямс является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, Уимблдон она выигрывала семь раз (рекорд в Открытой эре). На счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три - в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 мейджоров в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два - в миксте.
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