Рейтинг@Mail.ru
Названа реальная стоимость пересадки волос в Турции для россиян - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 04.07.2026 (обновлено: 17:51 04.07.2026)
Названа реальная стоимость пересадки волос в Турции для россиян

РИА Новости: пересадка волос в Турции обойдется россиянам в $2-3 тыс

© Фото : Freepik/gpointstudioДевушка расчесывает волосы
Девушка расчесывает волосы - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Freepik/gpointstudio
Девушка расчесывает волосы . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пересадка волос для россиян в клиниках Стамбула будет стоить в среднем 2–3 тысячи долларов, в цену входят операция и все необходимые медикаменты, а также проживание в отеле на двоих.
  • Стоимость процедуры пересадки волос напрямую зависит от числа графтов и может незначительно снизиться, если клиенту не требуется переводчик и проживание в отеле.
  • Клиентам также придется учесть расходы на авиабилеты, например, билеты из Москвы в Стамбул и обратно обойдутся в среднем в 25–35 тысяч рублей.
СТАМБУЛ, 4 июл - РИА Новости, Заман Рамазанов. Пересадка волос для россиян в клиниках Стамбула будет стоить в среднем 2-3 тысячи долларов, в цену входят операция и все необходимые медикаменты, а также проживание в отеле на двоих, выяснило РИА Новости по итогам посещения нескольких клиник.
Турецкие клиники уже многие годы пользуются популярностью среди желающих пересадить волосы мужчин. Как правило, цены на эту процедуру в турецких клиниках существенно ниже, чем в других странах.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Турецкий врач раскрыла схему обмана россиян с медицинскими турами
1 июля, 03:30
Большинство опрошенных РИА Новости клиник отказались сообщать стоимость процедур без врачебного осмотра, тем не менее, специалистам одного из центров оказалось достаточно нескольких фотографий и информации о здоровье клиента.
В частности, врачам необходимо знать, как давно начали выпадать волосы, является ли это наследственным, имеются ли хронические заболевания и проблемы с высоким давлением. В большинстве клиник пациента сопровождают переводчики, свободно говорящие на русском языке.
В трех клиниках корреспонденту РИА Новости, начавшему лысеть более десяти лет назад, провели осмотр с помощью специальной аппаратуры и обрисовали примерный план процедур. Стоимость процедуры напрямую зависит от числа графтов (элементов ткани головы с находящимися в них фолликулами).
Тогда как в одной клинике врачи установили, что пациенту необходимо пересадить 3,5 тысячи графтов, в другой речь зашла о как минимум 5 тысячах.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Мужчина сделал пересадку волос и умер
1 августа 2025, 06:47
"Для пересадки волос в Стамбуле необходимо провести трое суток. Операция длится порядка восьми-девяти часов и будет стоить 2,3 тысячи долларов. В цену включено проживание в Стамбуле в номере для двоих человек, завтраки, трансферы между аэропортом, клиникой и отелем, доступный 24 часа в сутки персональный переводчик, тесты перед операцией, медикаменты после нее, один укол плазмы, а также средства по уходу за волосами", - рассказали в клинике.
При этом в случае значительной степени облысения потребуется спустя 10-12 месяцев после операции провести еще одну процедуру по пересадке по технологии DHI.
Клиентам также придется учесть расходы на авиабилеты - к примеру, на июль билеты из Москвы в Стамбул и обратно обойдутся в среднем в 25-35 тысяч рублей (320-450 долларов).
В ряде других клиник РИА Новости назвали сопоставимые цены - до 3 тысяч долларов. В случае, если клиенту не требуется переводчик и проживание в отеле, процедура обойдется незначительно дешевле - в 1,9-2,2 тысячи долларов.
Опрошенные РИА Новости клиенты клиник рассказали, что еще пять лет назад стоимость процедуры была на уровне 1,5 тысяч долларов за 5 тысяч графтов. Также они отметили, что в ряде случаев волосы начинают вновь выпадать примерно через пять лет.
Врач со шприцом - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Дерматолог рассказал, можно ли самостоятельно лечить выпадение волос
3 февраля, 00:49
 
СтамбулМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала