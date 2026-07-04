Названа реальная стоимость пересадки волос в Турции для россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пересадка волос для россиян в клиниках Стамбула будет стоить в среднем 2–3 тысячи долларов, в цену входят операция и все необходимые медикаменты, а также проживание в отеле на двоих.
- Стоимость процедуры пересадки волос напрямую зависит от числа графтов и может незначительно снизиться, если клиенту не требуется переводчик и проживание в отеле.
- Клиентам также придется учесть расходы на авиабилеты, например, билеты из Москвы в Стамбул и обратно обойдутся в среднем в 25–35 тысяч рублей.
СТАМБУЛ, 4 июл - РИА Новости, Заман Рамазанов. Пересадка волос для россиян в клиниках Стамбула будет стоить в среднем 2-3 тысячи долларов, в цену входят операция и все необходимые медикаменты, а также проживание в отеле на двоих, выяснило РИА Новости по итогам посещения нескольких клиник.
Турецкие клиники уже многие годы пользуются популярностью среди желающих пересадить волосы мужчин. Как правило, цены на эту процедуру в турецких клиниках существенно ниже, чем в других странах.
Большинство опрошенных РИА Новости клиник отказались сообщать стоимость процедур без врачебного осмотра, тем не менее, специалистам одного из центров оказалось достаточно нескольких фотографий и информации о здоровье клиента.
В частности, врачам необходимо знать, как давно начали выпадать волосы, является ли это наследственным, имеются ли хронические заболевания и проблемы с высоким давлением. В большинстве клиник пациента сопровождают переводчики, свободно говорящие на русском языке.
В трех клиниках корреспонденту РИА Новости, начавшему лысеть более десяти лет назад, провели осмотр с помощью специальной аппаратуры и обрисовали примерный план процедур. Стоимость процедуры напрямую зависит от числа графтов (элементов ткани головы с находящимися в них фолликулами).
Тогда как в одной клинике врачи установили, что пациенту необходимо пересадить 3,5 тысячи графтов, в другой речь зашла о как минимум 5 тысячах.
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"Для пересадки волос в Стамбуле необходимо провести трое суток. Операция длится порядка восьми-девяти часов и будет стоить 2,3 тысячи долларов. В цену включено проживание в Стамбуле в номере для двоих человек, завтраки, трансферы между аэропортом, клиникой и отелем, доступный 24 часа в сутки персональный переводчик, тесты перед операцией, медикаменты после нее, один укол плазмы, а также средства по уходу за волосами", - рассказали в клинике.
При этом в случае значительной степени облысения потребуется спустя 10-12 месяцев после операции провести еще одну процедуру по пересадке по технологии DHI.
Клиентам также придется учесть расходы на авиабилеты - к примеру, на июль билеты из Москвы в Стамбул и обратно обойдутся в среднем в 25-35 тысяч рублей (320-450 долларов).
В ряде других клиник РИА Новости назвали сопоставимые цены - до 3 тысяч долларов. В случае, если клиенту не требуется переводчик и проживание в отеле, процедура обойдется незначительно дешевле - в 1,9-2,2 тысячи долларов.
Опрошенные РИА Новости клиенты клиник рассказали, что еще пять лет назад стоимость процедуры была на уровне 1,5 тысяч долларов за 5 тысяч графтов. Также они отметили, что в ряде случаев волосы начинают вновь выпадать примерно через пять лет.