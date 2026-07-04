Названа реальная стоимость пересадки волос в Турции для россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Пересадка волос для россиян в клиниках Стамбула будет стоить в среднем 2–3 тысячи долларов, в цену входят операция и все необходимые медикаменты, а также проживание в отеле на двоих.

Стоимость процедуры пересадки волос напрямую зависит от числа графтов и может незначительно снизиться, если клиенту не требуется переводчик и проживание в отеле.

Клиентам также придется учесть расходы на авиабилеты, например, билеты из Москвы в Стамбул и обратно обойдутся в среднем в 25–35 тысяч рублей.

СТАМБУЛ, 4 июл - РИА Новости, Заман Рамазанов. Пересадка волос для россиян в клиниках Стамбула будет стоить в среднем 2-3 тысячи долларов, в цену входят операция и все необходимые медикаменты, а также проживание в отеле на двоих, выяснило РИА Новости по итогам посещения нескольких клиник.

Турецкие клиники уже многие годы пользуются популярностью среди желающих пересадить волосы мужчин. Как правило, цены на эту процедуру в турецких клиниках существенно ниже, чем в других странах.

Большинство опрошенных РИА Новости клиник отказались сообщать стоимость процедур без врачебного осмотра, тем не менее, специалистам одного из центров оказалось достаточно нескольких фотографий и информации о здоровье клиента.

В частности, врачам необходимо знать, как давно начали выпадать волосы, является ли это наследственным, имеются ли хронические заболевания и проблемы с высоким давлением. В большинстве клиник пациента сопровождают переводчики, свободно говорящие на русском языке.

В трех клиниках корреспонденту РИА Новости, начавшему лысеть более десяти лет назад, провели осмотр с помощью специальной аппаратуры и обрисовали примерный план процедур. Стоимость процедуры напрямую зависит от числа графтов (элементов ткани головы с находящимися в них фолликулами).

Тогда как в одной клинике врачи установили, что пациенту необходимо пересадить 3,5 тысячи графтов, в другой речь зашла о как минимум 5 тысячах.

"Для пересадки волос в Стамбуле необходимо провести трое суток. Операция длится порядка восьми-девяти часов и будет стоить 2,3 тысячи долларов. В цену включено проживание в Стамбуле в номере для двоих человек, завтраки, трансферы между аэропортом, клиникой и отелем, доступный 24 часа в сутки персональный переводчик, тесты перед операцией, медикаменты после нее, один укол плазмы, а также средства по уходу за волосами", - рассказали в клинике.

При этом в случае значительной степени облысения потребуется спустя 10-12 месяцев после операции провести еще одну процедуру по пересадке по технологии DHI.

Клиентам также придется учесть расходы на авиабилеты - к примеру, на июль билеты из Москвы в Стамбул и обратно обойдутся в среднем в 25-35 тысяч рублей (320-450 долларов).

В ряде других клиник РИА Новости назвали сопоставимые цены - до 3 тысяч долларов. В случае, если клиенту не требуется переводчик и проживание в отеле, процедура обойдется незначительно дешевле - в 1,9-2,2 тысячи долларов.