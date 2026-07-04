Россия готова передать Украине тела погибших в Константиновке военных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска освободили город Константиновка и установили над ним полный контроль.
- РФ готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных в Константиновке.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. После освобождения Константиновки, РФ готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных в данном населенном пункте, сообщили Минобороны России.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
«
"В связи с освобождением российскими войсками города Константиновка и установления над ним полного нашего контроля, российская сторона готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в данном населенном пункте", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18