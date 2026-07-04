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Россия готова передать Украине тела погибших в Константиновке военных - РИА Новости, 04.07.2026
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19:35 04.07.2026 (обновлено: 19:47 04.07.2026)
Россия готова передать Украине тела погибших в Константиновке военных

После освобождения Константиновки Россия готова передать Украине тела погибших

© Минобороны РоссииРоссийские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Минобороны России
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска освободили город Константиновка и установили над ним полный контроль.
  • РФ готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных в Константиновке.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. После освобождения Константиновки, РФ готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных в данном населенном пункте, сообщили Минобороны России.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
«

"В связи с освобождением российскими войсками города Константиновка и установления над ним полного нашего контроля, российская сторона готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в данном населенном пункте", - говорится в сообщении.

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