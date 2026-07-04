ПВО уничтожила 893 украинских дрона и девять ракет HIMARS

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 893 украинских дронов.
- Сбиты 10 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 16 управляемых авиационных бомб.
- С начала специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 174 413 беспилотных летательных аппаратов и другая военная техника.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 893 украинских дронов, 10 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS ВСУ, сообщили Минобороны России.
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"Средствами противовоздушной обороны сбиты 16 управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 10 крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 893 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 174 413 беспилотных летательных аппаратов, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 018 танков и других боевых бронированных машин, 1752 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 640 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 629 единиц специальной военной автомобильной техники.
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22 июня 2022, 17:18