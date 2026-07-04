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ПВО уничтожила 893 украинских дрона и девять ракет HIMARS - РИА Новости, 04.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
17:03 04.07.2026
ПВО уничтожила 893 украинских дрона и девять ракет HIMARS

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 893 дронов и десять 10 ракет "Фламинго" ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за сутки уничтожили 893 украинских дронов.
  • Сбиты 10 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 16 управляемых авиационных бомб.
  • С начала специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 174 413 беспилотных летательных аппаратов и другая военная техника.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 893 украинских дронов, 10 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS ВСУ, сообщили Минобороны России.
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"Средствами противовоздушной обороны сбиты 16 управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 10 крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 893 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 174 413 беспилотных летательных аппаратов, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 018 танков и других боевых бронированных машин, 1752 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 640 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 629 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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