В Красном Лимане идет разминирование и зачистка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Красном Лимане подразделения 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии проводят разминирование и зачистку города.
- За сутки в городе уничтожено до 20 украинских военнослужащих и несколько единиц техники.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие ведут зачистку и разминирование в Красном Лимане, за сутки уничтожены до 20-ти боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
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"В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики подразделения закрепления 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии проводят разминирование и зачистку города", - говорится в сводке российского ведомства.
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