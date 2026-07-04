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Минобороны раскрыло подробности уничтожения воздушных целей над Россией - РИА Новости, 04.07.2026
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16:07 04.07.2026
Минобороны раскрыло подробности уничтожения воздушных целей над Россией

МО: ПВО России уничтожала украинские цели под единым управлением на всех рубежах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на 4 июля ПВО России сбила более 500 воздушных целей, в том числе 10 крылатых ракет «Фламинго», при попытке комбинированного удара ВСУ по территории РФ.
  • Уничтожение воздушных целей велось под единым управлением ВКС России на всех рубежах системы ПВО.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уничтожение воздушных целей, которыми ВСУ пытались атаковать территорию РФ, велось под единым управлением ВКС России на всех созданных рубежах российской системы ПВО, сообщили в Минобороны РФ.
В ночь на 4 июля киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории РФ с применением ракет "Фламинго", РСЗО HIMARS и беспилотников. ПВО России в ходе отражения удара сбила более 500 воздушных целей, в том числе 10 крылатых ракет "Фламинго".
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"Уничтожение воздушных целей велось под единым управлением главного командования ВКС России на всех созданных рубежах системы противовоздушной обороны профессиональными и мужественными действиями личного состава боевых расчетов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, экипажами истребительной и армейской авиации", - говорится в сообщении.
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