Минобороны раскрыло подробности уничтожения воздушных целей над Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на 4 июля ПВО России сбила более 500 воздушных целей, в том числе 10 крылатых ракет «Фламинго», при попытке комбинированного удара ВСУ по территории РФ.
- Уничтожение воздушных целей велось под единым управлением ВКС России на всех рубежах системы ПВО.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уничтожение воздушных целей, которыми ВСУ пытались атаковать территорию РФ, велось под единым управлением ВКС России на всех созданных рубежах российской системы ПВО, сообщили в Минобороны РФ.
В ночь на 4 июля киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории РФ с применением ракет "Фламинго", РСЗО HIMARS и беспилотников. ПВО России в ходе отражения удара сбила более 500 воздушных целей, в том числе 10 крылатых ракет "Фламинго".
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"Уничтожение воздушных целей велось под единым управлением главного командования ВКС России на всех созданных рубежах системы противовоздушной обороны профессиональными и мужественными действиями личного состава боевых расчетов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, экипажами истребительной и армейской авиации", - говорится в сообщении.