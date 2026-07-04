Минобороны раскрыло подробности уничтожения воздушных целей над Россией

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"Уничтожение воздушных целей велось под единым управлением главного командования ВКС России на всех созданных рубежах системы противовоздушной обороны профессиональными и мужественными действиями личного состава боевых расчетов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, экипажами истребительной и армейской авиации", - говорится в сообщении.