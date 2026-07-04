В июне над российскими регионами сбили 13 тысяч воздушных целей

Краткий пересказ от РИА ИИ За июнь над регионами РФ было сбито около 13 тысяч украинских воздушных целей.

По заявлению Минобороны России, производством и обеспечением запуска этих целей занимаются большинство стран ЕС, включая Великобританию.

В ночь на 4 июля была сорвана попытка комбинированного удара по территории РФ со стороны киевского режима.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Около 13 тысяч украинских воздушных целей сбито над регионами РФ за июнь, производством и обеспечением запуска которых занимаются большинство стран ЕС, включая Великобританию и другие спонсоры киевского режима, заявили в Минобороны России.

В субботу российское оборонное ведомство сообщило, что в ночь на 4 июля киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории РФ , действиями российских сил и средств ПВО она была сорвана. Целью Владимира Зеленского , по данным ведомства, был попытка отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке.

« "Только за прошедший июнь над российскими регионами Вооруженными силами Российской Федерации уничтожено около 13 тысяч воздушных целей, производством и обеспечениям запуска которых занимаются военные ведомства и специалисты большинства европейских стран, включая Великобританию, а также других спонсоров киевского режима", - говорится в сообщении.

Ведомство предупредило, что "попытка Зеленского нанесения ущерба гражданским объектам Российской Федерации не останется без соответствующих ответных действий Вооруженных сил Российской Федерации".

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.