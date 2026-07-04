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В июне над российскими регионами сбили 13 тысяч воздушных целей - РИА Новости, 04.07.2026
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16:01 04.07.2026 (обновлено: 16:23 04.07.2026)
В июне над российскими регионами сбили 13 тысяч воздушных целей

МО: около 13 тыс воздушных целей сбили над РФ за июнь, с запуском ВСУ помогал ЕС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За июнь над регионами РФ было сбито около 13 тысяч украинских воздушных целей.
  • По заявлению Минобороны России, производством и обеспечением запуска этих целей занимаются большинство стран ЕС, включая Великобританию.
  • В ночь на 4 июля была сорвана попытка комбинированного удара по территории РФ со стороны киевского режима.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Около 13 тысяч украинских воздушных целей сбито над регионами РФ за июнь, производством и обеспечением запуска которых занимаются большинство стран ЕС, включая Великобританию и другие спонсоры киевского режима, заявили в Минобороны России.
В субботу российское оборонное ведомство сообщило, что в ночь на 4 июля киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории РФ, действиями российских сил и средств ПВО она была сорвана. Целью Владимира Зеленского, по данным ведомства, был попытка отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке.
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"Только за прошедший июнь над российскими регионами Вооруженными силами Российской Федерации уничтожено около 13 тысяч воздушных целей, производством и обеспечениям запуска которых занимаются военные ведомства и специалисты большинства европейских стран, включая Великобританию, а также других спонсоров киевского режима", - говорится в сообщении.

Ведомство предупредило, что "попытка Зеленского нанесения ущерба гражданским объектам Российской Федерации не останется без соответствующих ответных действий Вооруженных сил Российской Федерации".
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
ВС РФ в ходе массированного удара, который наносился 2 июля в ответ на террористические атаки ВСУ, поразили в Киеве не менее пяти предприятий военно-промышленного комплекса, а также объекты топливно-энергетической инфраструктуры и газораспределительные станции, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК.
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