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Ганчев оценил значение освобождения Константиновки - РИА Новости, 04.07.2026
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Ганчев оценил значение освобождения Константиновки

Ганчев: оОсвобождение Константиновки откроет путь к выходам на Барвенково и Изюм

© Минобороны РоссииРоссийские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Минобороны России
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Освобождение Константиновки откроет ВС РФ путь к южным границам Харьковской области, к Барвенково и Изюму, заявил Виталий Ганчев.
  • Наши бойцы движутся вперед, отметил глава российской администрации Харьковской области.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки откроет ВС РФ путь к южным границам Харьковской области, к Барвенково и Изюму, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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"Наши бойцы движутся вперед. Дальнейшее продвижение и освобождение агломерации откроет путь к южным границам Харьковской области, к выходам на Барвенково и Изюм", - сообщил Ганчев.
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