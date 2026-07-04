Краткий пересказ от РИА ИИ
- Освобождение Константиновки откроет ВС РФ путь к южным границам Харьковской области, к Барвенково и Изюму, заявил Виталий Ганчев.
- Наши бойцы движутся вперед, отметил глава российской администрации Харьковской области.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки откроет ВС РФ путь к южным границам Харьковской области, к Барвенково и Изюму, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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"Наши бойцы движутся вперед. Дальнейшее продвижение и освобождение агломерации откроет путь к южным границам Харьковской области, к выходам на Барвенково и Изюм", - сообщил Ганчев.