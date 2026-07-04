Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сбросили восемь авиабомб на объекты ВСУ - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 04.07.2026 (обновлено: 15:33 04.07.2026)
Российские военные сбросили восемь авиабомб на объекты ВСУ

МО: ВС России сбросили по 4 ФАБ на ПУ БПЛА ВСУ в ДНР и опорный пункт од Сумам

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы РФ сбросили по четыре авиабомбы ФАБ-500 на пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР и на опорный пункт ВСУ в Сумской области.
  • Кадры уничтожения целей экипажами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России были опубликованы военным ведомством.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ сбросили по четыре авиабомбы ФАБ-500 на пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР и на опорный пункт ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России.
Так, четырьмя авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), был нанесен удар по пункту управления БПЛА 4-й отдельной бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье Донецкой Народной Республики, отметили в ведомстве.
«

"Также четырьмя авиабомбами ФАБ-250 с УМПК был нанесен удар по огневым позициям на опорном пункте 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, находившемся в населенном пункте Уланово Сумской области", - говорится в сообщении.

Более того, военное ведомство опубликовало кадры уничтожения целей экипажами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России.
Уничтожение переправы ВСУ через Северский Донец в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Минобороны показало кадры уничтожения переправы ВСУ через Северский Донец
17 июня, 14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаСумская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала