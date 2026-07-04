Российские военные сбросили восемь авиабомб на объекты ВСУ

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ сбросили по четыре авиабомбы ФАБ-500 на пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР и на опорный пункт ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России.