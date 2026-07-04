Российские военные сбросили восемь авиабомб на объекты ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы РФ сбросили по четыре авиабомбы ФАБ-500 на пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР и на опорный пункт ВСУ в Сумской области.
- Кадры уничтожения целей экипажами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России были опубликованы военным ведомством.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ сбросили по четыре авиабомбы ФАБ-500 на пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР и на опорный пункт ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России.
Так, четырьмя авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), был нанесен удар по пункту управления БПЛА 4-й отдельной бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье Донецкой Народной Республики, отметили в ведомстве.
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"Также четырьмя авиабомбами ФАБ-250 с УМПК был нанесен удар по огневым позициям на опорном пункте 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, находившемся в населенном пункте Уланово Сумской области", - говорится в сообщении.
Более того, военное ведомство опубликовало кадры уничтожения целей экипажами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России.