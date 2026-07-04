Дроны "Севера" круглосуточно охотятся на технику ВСУ в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Подразделения 11-го армейского корпуса группировки "Север" ведут непрерывную "охоту" на автотранспорт ВСУ в Харьковской области, срывая подвоз снабжения к линии фронта, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

"Маршруты передвижения постоянно контролируются воздушной разведкой. Пикапы и грузовые автомобили, задействованные при перевозке личного состава и доставке жизненно необходимых грузов, уничтожаются сразу же после обнаружения… "Охота" на автотранспорт противника ведется круглосуточно, что позволяет минимизировать возможности подвоза материальных средств к линии боевого соприкосновения", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.