Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения 11-го армейского корпуса группировки «Север» ведут непрерывную «охоту» на автотранспорт ВСУ в Харьковской области.
- Пикапы, грузовые автомобили и роботизированные комплексы ВСУ уничтожаются сразу после обнаружения, в том числе с помощью FPV-дронов.
- В июне расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса уничтожили более 40 целей в Харьковской области.
БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Подразделения 11-го армейского корпуса группировки "Север" ведут непрерывную "охоту" на автотранспорт ВСУ в Харьковской области, срывая подвоз снабжения к линии фронта, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.
"Маршруты передвижения постоянно контролируются воздушной разведкой. Пикапы и грузовые автомобили, задействованные при перевозке личного состава и доставке жизненно необходимых грузов, уничтожаются сразу же после обнаружения… "Охота" на автотранспорт противника ведется круглосуточно, что позволяет минимизировать возможности подвоза материальных средств к линии боевого соприкосновения", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.
Он уточнил, пикапы, грузовые автомобили и роботизированные комплексы ВСУ поражаются сразу после обнаружения — как в ходе свободной охоты, так и при выполнении конкретных боевых задач. По его словам, для уничтожения техники применяются FPV-дроны как с осколочно-фугасной, так и с кумулятивной боевой частью. В июне в Харьковской области расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 40 целей, добавил Карта.
Постоянное уничтожение материально-технического обеспечения и срыв ротационных мероприятий лишают солдат ВСУ необходимого снабжения, что подрывает боеспособность противника на этом направлении, подчеркнул собеседник.
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