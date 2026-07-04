Рейтинг@Mail.ru
ВСУ несут большие потери на Добропольском направлении - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 04.07.2026
ВСУ несут большие потери на Добропольском направлении

РИА Новости: 153-я бригада ВСУ несет большие потери на Добропольском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72Б3А
Боевая работа танка Т-72Б3А - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа танка Т-72Б3А. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 153-я отдельная механизированная бригада ВСУ несет серьезные потери на добропольском направлении в ДНР.
  • Большие потери обусловлены неподготовленными укреплениями, а основной урон наносят артиллерийский огонь и ударные беспилотники.
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Серьезные потери несет 153-я отдельная механизированная бригада ВСУ на добропольском направлении в ДНР из-за неподготовленных укреплений, сообщил РИА Новости офицер 110-го полка 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Шахтер.
"Первый механизированный батальон 153-й отдельной механизированной бригады ВСУ несет большие потери ввиду неподготовленных укреплений на добропольском направлении", - сказал военнослужащий.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
ВСУ несут значительные потери на Купянском направлении, заявил Герасимов
3 июля, 22:57
Он добавил, что основной урон живой силе ВСУ наносят артиллерийский огонь и ударные беспилотники.
Добропольское направление остается одним из наиболее напряженных участков линии боевого соприкосновения в ДНР. Как в мае сообщал глава ДНР Денис Пушилин, российские подразделения ведут активные боевые действия в районе Доброполья, Белицкого и Гришино, последовательно продвигаясь вперед и усиливая огневое воздействие на позиции и логистику ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДоброполье (город)Денис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала