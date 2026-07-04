Краткий пересказ от РИА ИИ
- 153-я отдельная механизированная бригада ВСУ несет серьезные потери на добропольском направлении в ДНР.
- Большие потери обусловлены неподготовленными укреплениями, а основной урон наносят артиллерийский огонь и ударные беспилотники.
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Серьезные потери несет 153-я отдельная механизированная бригада ВСУ на добропольском направлении в ДНР из-за неподготовленных укреплений, сообщил РИА Новости офицер 110-го полка 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Шахтер.
"Первый механизированный батальон 153-й отдельной механизированной бригады ВСУ несет большие потери ввиду неподготовленных укреплений на добропольском направлении", - сказал военнослужащий.
Он добавил, что основной урон живой силе ВСУ наносят артиллерийский огонь и ударные беспилотники.
Добропольское направление остается одним из наиболее напряженных участков линии боевого соприкосновения в ДНР. Как в мае сообщал глава ДНР Денис Пушилин, российские подразделения ведут активные боевые действия в районе Доброполья, Белицкого и Гришино, последовательно продвигаясь вперед и усиливая огневое воздействие на позиции и логистику ВСУ.
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