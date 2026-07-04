Бойцы "Севера" сожгли более десяти станций РЭБ ВСУ за неделю под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы FPV-дронов 6-й гвардейской армии группировки «Север» за неделю уничтожили более десяти станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на харьковском направлении.

Уничтожение средств РЭБ позволяет российским военным более массово применять различные типы разведывательных и ударных беспилотников.

При ударах применяются БПЛА на оптоволокне, что позволяет поражать цели с максимальной точностью.

БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю уничтожили свыше десяти станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным Руза.

По его словам, расчеты БПС круглосуточно ведут разведку и поиск целей на позициях противника, несмотря на маскировку средств радиопомех, операторам удается выявлять и точно поражать станции РЭБ.

"Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении", - рассказал военный.

Он отметил, что при ударах применяются БПЛА на оптоволокне, что позволяет доводить дрон непосредственно до станции или антенны и поражать цель с максимальной точностью.