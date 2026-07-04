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Бойцы "Севера" сожгли более десяти станций РЭБ ВСУ за неделю под Харьковом - РИА Новости, 04.07.2026
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07:16 04.07.2026 (обновлено: 07:17 04.07.2026)
Бойцы "Севера" сожгли более десяти станций РЭБ ВСУ за неделю под Харьковом

Более десяти станций РЭБ ВСУ уничтожены на Харьковском направлении за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы FPV-дронов 6-й гвардейской армии группировки «Север» за неделю уничтожили более десяти станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на харьковском направлении.
  • Уничтожение средств РЭБ позволяет российским военным более массово применять различные типы разведывательных и ударных беспилотников.
  • При ударах применяются БПЛА на оптоволокне, что позволяет поражать цели с максимальной точностью.
БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю уничтожили свыше десяти станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным Руза.
По его словам, расчеты БПС круглосуточно ведут разведку и поиск целей на позициях противника, несмотря на маскировку средств радиопомех, операторам удается выявлять и точно поражать станции РЭБ.
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"Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении", - рассказал военный.
Он отметил, что при ударах применяются БПЛА на оптоволокне, что позволяет доводить дрон непосредственно до станции или антенны и поражать цель с максимальной точностью.
По мнению командира, уничтожение средств РЭБ дает возможность российским военным более массово применять различные типы разведывательных и ударных беспилотников.
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