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Два российских морпеха за сутки уничтожили 69 мин ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.07.2026
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03:33 04.07.2026
Два российских морпеха за сутки уничтожили 69 мин ВСУ в Запорожской области

Два российских сапера уничтожили 69 мин ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Запорожской области
Военнослужащие ВС РФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ в Запорожской области . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое саперов морской пехоты ВС РФ за сутки уничтожили 69 взрывоопасных предметов на одном из маршрутов выдвижения российских подразделений в Запорожской области.
  • Инженерно-разведывательный дозор обозначил вешками все проходы по маршруту.
  • Ежемесячно инженерными подразделениями дивизии и приданными инженерными подразделениями уничтожается от 500 до 750 взрывоопасных предметов в Запорожской области.
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Двое саперов морской пехоты ВС РФ за сутки уничтожили 69 взрывоопасных предметов на одном из маршрутов выдвижения российских подразделений в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник инженерной службы 55-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск "Восток" с позывным Улов.
По его словам, инженерно-разведывательный дозор в составе двух саперов получил задачу провести разведку маршрута, по которому должны были выдвигаться пешие штурмовые группы. Ранее на этом направлении неоднократно обнаруживались взрывоопасные предметы.
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"Группа выдвинулась в указанный район, прошла по маршруту, обозначила вешками все проходы и за сутки работы уничтожила 69 взрывоопасных предметов различного типа", - сказал Улов.
По словам начальника инженерной службы, подобная работа проводится ежедневно, поскольку противник активно дистанционно минирует как передний край, так и тыловые маршруты российских войск.
"Ежемесячно инженерными подразделениями дивизии и приданными инженерными подразделениями уничтожается от 500 до 750 взрывоопасных предметов как вблизи линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах Запорожской области", - добавил собеседник агентства.
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