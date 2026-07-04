Два российских морпеха за сутки уничтожили 69 мин ВСУ в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое саперов морской пехоты ВС РФ за сутки уничтожили 69 взрывоопасных предметов на одном из маршрутов выдвижения российских подразделений в Запорожской области.
- Инженерно-разведывательный дозор обозначил вешками все проходы по маршруту.
- Ежемесячно инженерными подразделениями дивизии и приданными инженерными подразделениями уничтожается от 500 до 750 взрывоопасных предметов в Запорожской области.
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Двое саперов морской пехоты ВС РФ за сутки уничтожили 69 взрывоопасных предметов на одном из маршрутов выдвижения российских подразделений в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник инженерной службы 55-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск "Восток" с позывным Улов.
По его словам, инженерно-разведывательный дозор в составе двух саперов получил задачу провести разведку маршрута, по которому должны были выдвигаться пешие штурмовые группы. Ранее на этом направлении неоднократно обнаруживались взрывоопасные предметы.
"Группа выдвинулась в указанный район, прошла по маршруту, обозначила вешками все проходы и за сутки работы уничтожила 69 взрывоопасных предметов различного типа", - сказал Улов.
По словам начальника инженерной службы, подобная работа проводится ежедневно, поскольку противник активно дистанционно минирует как передний край, так и тыловые маршруты российских войск.
"Ежемесячно инженерными подразделениями дивизии и приданными инженерными подразделениями уничтожается от 500 до 750 взрывоопасных предметов как вблизи линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах Запорожской области", - добавил собеседник агентства.
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