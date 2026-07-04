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Морпех рассказал, как ВСУ маскируют мины под консервы - РИА Новости, 04.07.2026
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Морпех рассказал, как ВСУ маскируют мины под консервы

ВСУ маскируют мины под банки из-под сгущенки и тушенки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ в Запорожской области все чаще используют беспилотники для дистанционного минирования.
  • Украинские солдаты практически отказались от установки мин вручную, используя для этого гексакоптеры, FPV-дроны и беспилотники самолетного типа.
  • В качестве маскировки используются банки из-под сгущенного молока и тушенки, бутылки из-под энергетиков и воды, аптечки, пачки сигарет и другие предметы.
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ в Запорожской области все чаще используют беспилотники для дистанционного минирования, маскируя взрывные устройства под обычные бытовые предметы, в том числе банки из-под сгущенного молока и тушенки, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты группировки войск "Восток" с позывным Улов.
По словам начальника инженерной службы 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, украинские солдаты практически отказались от установки мин вручную, используя для этого гексакоптеры, FPV-дроны и беспилотники самолетного типа.
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"В настоящий момент противник практически не устанавливает мины вручную. Все минирование производится с использованием гексакоптеров, FPV-дронов и БПЛА самолетного типа", - рассказал Улов.
По словам офицера, в качестве маскировки используются банки из-под сгущенного молока и тушенки, бутылки из-под энергетиков и воды, аптечки, пачки сигарет и другие предметы, которые могут привлечь внимание военнослужащих.
"Банка снаряжается поражающими элементами, внутрь устанавливается магнитометрический датчик цели. При приближении какого-либо металла он срабатывает. Противник минирует сгущенку, тушенку, энергетики, аптечки, пачки сигарет, бутылки воды - все", - сказал собеседник агентства.
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