Морпех рассказал, как ВСУ маскируют мины под консервы

Краткий пересказ от РИА ИИ Боевики ВСУ в Запорожской области все чаще используют беспилотники для дистанционного минирования.

Украинские солдаты практически отказались от установки мин вручную, используя для этого гексакоптеры, FPV-дроны и беспилотники самолетного типа.

В качестве маскировки используются банки из-под сгущенного молока и тушенки, бутылки из-под энергетиков и воды, аптечки, пачки сигарет и другие предметы.

ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ в Запорожской области все чаще используют беспилотники для дистанционного минирования, маскируя взрывные устройства под обычные бытовые предметы, в том числе банки из-под сгущенного молока и тушенки, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты группировки войск "Восток" с позывным Улов.

По словам начальника инженерной службы 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, украинские солдаты практически отказались от установки мин вручную, используя для этого гексакоптеры, FPV-дроны и беспилотники самолетного типа.

"В настоящий момент противник практически не устанавливает мины вручную. Все минирование производится с использованием гексакоптеров, FPV-дронов и БПЛА самолетного типа", - рассказал Улов.

По словам офицера, в качестве маскировки используются банки из-под сгущенного молока и тушенки, бутылки из-под энергетиков и воды, аптечки, пачки сигарет и другие предметы, которые могут привлечь внимание военнослужащих.