ВСУ потеряли тыловое обеспечение после взятия Константиновки, заявил Гагин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы РФ освободили Константиновку.
- По заявлению военно-политического эксперта Яна Гагина, после освобождения города ВСУ утратили тыловое обеспечение и лишились оперативных ремонтных мастерских техники.
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. После освобождения вооруженными силами РФ Константиновки ВСУ утратили тыловое обеспечение, лишившись оперативных ремонтных мастерских техники, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"В Константиновке ВСУ потеряли тыловое обеспечение и ремонтные мастерские техники. Константиновка - это был важный тыловой узел. Там находились мастерские по оперативному ремонту техники, снабжающие ВСУ на фронте", - сказал Гагин.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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22 июня 2022, 17:18