В ДНР за сутки от атак ВСУ пострадали три мирных жителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских военных в ДНР за прошедшие сутки.
- За сутки были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, одно жилое домостроение и грузовые автомобили.
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских военных в ДНР за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"С 00.00 03.07.2026 по 00.00 04.07.2026 года 9 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.). Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц", – говорится в сообщении Telegram-канала управления.
В ведомстве добавили, что также за сутки были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, одно жилое домостроение и грузовые автомобили.
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