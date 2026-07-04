Краткий пересказ от РИА ИИ Освобождение Константиновки разрушает весь узел обороны киевской нацистской хунты, заявил полковник запаса ЛНР, военный эксперт Виталий Киселев.

Это говорит о провальных действиях с их стороны и потере управления на данном рубеже, сказал он.

ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки разрушает весь узел обороны киевской нацистской хунты, что говорит об их провале, заявил РИА Новости полковник запаса ЛНР, военный эксперт Виталий Киселев.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.

"Освобождение Константиновки рубит весь узел обороны киевской нацистской хунты. Это говорит о провальных действиях с их стороны и потере управления на данном рубеже и данном направлении", - сказал военный эксперт.