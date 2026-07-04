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Взятие Константиновки говорит о провале нацистской хунты, заявил эксперт - РИА Новости, 04.07.2026
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Взятие Константиновки говорит о провале нацистской хунты, заявил эксперт

Полковник Киселев: освобождение Константиновки говорит о провале киевской хунты

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Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Освобождение Константиновки разрушает весь узел обороны киевской нацистской хунты, заявил полковник запаса ЛНР, военный эксперт Виталий Киселев.
  • Это говорит о провальных действиях с их стороны и потере управления на данном рубеже, сказал он.
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки разрушает весь узел обороны киевской нацистской хунты, что говорит об их провале, заявил РИА Новости полковник запаса ЛНР, военный эксперт Виталий Киселев.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.
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"Освобождение Константиновки рубит весь узел обороны киевской нацистской хунты. Это говорит о провальных действиях с их стороны и потере управления на данном рубеже и данном направлении", - сказал военный эксперт.
Населенный пункт находится на севере ДНР, примерно в 55 километрах от Донецка. Он играет ключевую роль в системе снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку через город проходит крупный транзитный железнодорожный узел.
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