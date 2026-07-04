Краткий пересказ от РИА ИИ
- Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.
- Полковник запаса ЛНР, военный эксперт Виталий Киселев считает, что освобождение Славянска, Дружковки и Краматорска не за горами.
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Освобождение Славянска, Дружковки и Краматорска не за горами, считает полковник запаса ЛНР, военный эксперт Виталий Киселев.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.
"Самое главное, что после освобождения Константиновки освобождение Славянска, Дружковки и Краматорска уже, как говорится, не за горами", - сказал он РИА Новости.
Константиновка находится на севере ДНР, примерно в 55 километрах от Донецка. Город играет ключевую роль в системе снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку через него проходит крупный транзитный железнодорожный узел.
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