Взятие Славянска, Дружковки и Краматорска не за горами, уверен эксперт

ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Освобождение Славянска, Дружковки и Краматорска не за горами, считает полковник запаса ЛНР, военный эксперт Виталий Киселев.

"Самое главное, что после освобождения Константиновки освобождение Славянска, Дружковки и Краматорска уже, как говорится, не за горами", - сказал он РИА Новости.