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В подполье прокомментировали освобождение Константиновки - РИА Новости, 04.07.2026
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00:23 04.07.2026
В подполье прокомментировали освобождение Константиновки

Лебедев: взятие Константиновки открывает выход к оборонительному поясу ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град 40-й бригады морской пехоты группировки войск Север на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Взятие Константиновки открывает выход к следующему оборонительному поясу ВСУ — Дружковке, Краматорску и Славянску, заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
  • Он добавил, что линия фронта будет постепенно приближаться к последней крупной агломерации, которую Киев удерживает в Донбассе.
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Взятие Константиновки открывает выход к следующему оборонительному поясу ВСУ - Дружковке, Краматорску и Славянску, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Для российских войск это не просто освобождение еще одного города, а выход к следующему оборонительному поясу противника. Давление теперь будет нарастать одновременно на Дружковку, Краматорск и Славянск", - сказал подпольщик.
Российских бойцов с флагами в освобожденных районах Константиновки показали в Минобороны России. - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Минобороны показало кадры из освобожденных районов Константиновки
00:01
Он добавил, что линия фронта будет постепенно приближаться к последней крупной агломерации, которую Киев удерживает в Донбассе.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКраматорскКонстантиновкаДружковкаВладимир ПутинСергей ЛебедевВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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