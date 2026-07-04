В подполье прокомментировали освобождение Константиновки

Он добавил, что линия фронта будет постепенно приближаться к последней крупной агломерации, которую Киев удерживает в Донбассе.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.