Краткий пересказ от РИА ИИ
- Взятие Константиновки открывает выход к следующему оборонительному поясу ВСУ — Дружковке, Краматорску и Славянску, заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
- Он добавил, что линия фронта будет постепенно приближаться к последней крупной агломерации, которую Киев удерживает в Донбассе.
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Взятие Константиновки открывает выход к следующему оборонительному поясу ВСУ - Дружковке, Краматорску и Славянску, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Для российских войск это не просто освобождение еще одного города, а выход к следующему оборонительному поясу противника. Давление теперь будет нарастать одновременно на Дружковку, Краматорск и Славянск", - сказал подпольщик.
Он добавил, что линия фронта будет постепенно приближаться к последней крупной агломерации, которую Киев удерживает в Донбассе.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18