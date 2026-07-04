Минобороны показало кадры из освобожденных районов Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны РФ опубликовало кадры с российскими бойцами и флагами России в разных районах освобожденной Константиновки.
- Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки, после чего Путин отметил, что это событие открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры с российскими бойцами и флагами России в разных районах освобожденной Константиновки.
Видеоролики выложены на платформе "Макс". На них военнослужащие российской "Южной" группировки разворачивают флаги России в Южном, Цинковом, Центральном районах, a также в районах Украинский хутор, Красный Город, Нахаловка, Исторический центр, во втором микрорайоне и у заводов "Мегатекс", "Автостекло", "Стройстекло", а также у железнодорожного вокзала.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Вооруженные силы РФ полностью взяли Константиновку.
На опубликованных кадрах видна работа российских войск беспилотных систем, артиллерии и штурмовых подразделений в различных районах Константиновки. Видео сопровождается музыкальным произведением в жанре фонк.
Президент России Владимир Путин передал наилучшие слова благодарности бойцам, которые брали Константиновку, отметив, что они действуют уверенно.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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22 июня 2022, 17:18