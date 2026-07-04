Словакия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, заявил Фицо

Краткий пересказ от РИА ИИ Словакия не будет участвовать в финансовых схемах, направленных на военную поддержку Украины.

Словакия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине.

Фицо назвал диалог единственным выходом из сложившейся ситуации.

БРАТИСЛАВА, 4 июл - РИА Новости. Словакия не будет участвовать ни в каких финансовых схемах, направленных на военную поддержку Украины, но продолжит помогать ей гуманитарно, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

"Я начал диалог с генеральным секретарем НАТО (Марком - ред.) Рютте, мы обменялись письмами, где мы свою позицию объяснили. Я сказал, что Словакия не будет частью никакого кредита, никакого гранта, никаких гарантий, никакого финансового механизма на поддержку войны на Украине. Мы продолжим гуманитарную помощь и совместные заседания правительств", - сказал Фицо в интервью словацкому новостному агентству TASR в субботу.

Фицо заявил, что по-прежнему уверен в отсутствии военного решения у конфликта на Украине, назвав единственным выходом из сложившейся ситуации диалог.

В четверг премьер-министр Словакии заявлял, что республика не даст ни одного евро на военную помощь Украине.