Российские войска продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировки войск "Южная" и "Запад" продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации.
- Российская армия полностью освободила Константиновку, что, по словам Путина, открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Группировки войск "Южная" и "Запад" продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
"На правом фланге славянского направления группировки войск "Южная" и "Запад" продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации", - сказал Рудской на брифинге в Минобороны РФ.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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