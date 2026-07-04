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Российские войска продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации - РИА Новости, 04.07.2026
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10:52 04.07.2026
Российские войска продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации

Группировки "Юг" и "Запад" продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группировки войск "Южная" и "Запад" продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации.
  • Российская армия полностью освободила Константиновку, что, по словам Путина, открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Группировки войск "Южная" и "Запад" продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
"На правом фланге славянского направления группировки войск "Южная" и "Запад" продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации", - сказал Рудской на брифинге в Минобороны РФ.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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БезопасностьРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаСергей РудскойВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
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