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Глава ФФОМС рассказал, за сколько минут должна приезжать скорая помощь - РИА Новости, 04.07.2026
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01:48 04.07.2026
Глава ФФОМС рассказал, за сколько минут должна приезжать скорая помощь

Баланин: время приезда скорой помощи до пациента не должно превышать 20 минут

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на дороге
Автомобиль скорой медицинской помощи на дороге - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи на дороге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Согласно программе государственных гарантий, время доезда скорой помощи до пациента в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента вызова. сообщил председатель ФФОМС Илья Баланин.
  • В территориальных программах государственных гарантий время доезда может быть скорректировано.
  • На время реагирования влияют транспортная доступность, плотность населения, а также климатические и географические особенности.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Время приезда скорой помощи до пациента не должно превышать 20 минут с момента вызова, но в некоторых регионах России оно может быть скорректировано из-за различных условий, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.
"Согласно программе государственных гарантий, время доезда до пациента при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента вызова. Этот стандарт закреплен на федеральном уровне и служит ориентиром для всех регионов", - сказал Баланин.
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Он добавил, что в территориальных программах государственных гарантий время доезда скорой помощи до пациента может быть обоснованно скорректировано. По его словам, такая гибкость необходима из-за существенных различий условий в субъектах РФ.
"На время реагирования влияют транспортная доступность, плотность населения, а также климатические и географические особенности, например, в северных регионах или горной местности передвижение осложнено", - заключил глава фонда.
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ОбществоРоссияИлья БаланинФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
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