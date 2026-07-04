Глава ФФОМС рассказал, за сколько минут должна приезжать скорая помощь

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Время приезда скорой помощи до пациента не должно превышать 20 минут с момента вызова, но в некоторых регионах России оно может быть скорректировано из-за различных условий, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.