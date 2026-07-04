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Осипов: запасные сборной Кабо-Верде могли бы пригодиться в Медиалиге - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
11:52 04.07.2026
Осипов: запасные сборной Кабо-Верде могли бы пригодиться в Медиалиге

Осипов: вся скамейка запасных сборной Кабо-Верде подойдет клубам Медиалиги

© REUTERS / BRETT DAVISГолкипер сборной Кабо-Верде Возинья
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / BRETT DAVIS
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент организации Николай Осипов заявил, что вся скамейка запасных сборной Кабо-Верде по футболу вполне подойдет клубам российской Медиалиги.
  • Сборная Кабо-Верде покинула чемпионат мира, проиграв команде Аргентины в 1/16 финала.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл – РИА Новости, Анна Разуваева. Вся скамейка запасных сборной Кабо-Верде по футболу вполне подойдет клубам российской Медиалиги, заявил РИА Новости президент организации Николай Осипов.
Сборная Кабо-Верде покинула чемпионат мира в субботу на стадии 1/16 финала, уступив команде Аргентины в дополнительное время со счетом 2:3.
"Вся скамейка запасных сборной Кабо-Верде вполне в состоянии оказаться у нас. Есть ощущение, что в маленьких странах, которые на мир отобрались, действительно может найтись какой-то суперталант, который не только в Медиалиге, но и в клубах РПЛ может себя ярко проявлять, или в ФНЛ. Потому что были примеры, когда приезжали неизвестные мальчишки-бразильцы, а в итоге оказывались в профессиональных командах. Скауты наших клубов точно не дремлют", – сказал Осипов.
Футболисты сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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Вчера, 03:48
 
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