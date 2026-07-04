Осипов: запасные сборной Кабо-Верде могли бы пригодиться в Медиалиге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент организации Николай Осипов заявил, что вся скамейка запасных сборной Кабо-Верде по футболу вполне подойдет клубам российской Медиалиги.
- Сборная Кабо-Верде покинула чемпионат мира, проиграв команде Аргентины в 1/16 финала.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл – РИА Новости, Анна Разуваева. Вся скамейка запасных сборной Кабо-Верде по футболу вполне подойдет клубам российской Медиалиги, заявил РИА Новости президент организации Николай Осипов.
Сборная Кабо-Верде покинула чемпионат мира в субботу на стадии 1/16 финала, уступив команде Аргентины в дополнительное время со счетом 2:3.
"Вся скамейка запасных сборной Кабо-Верде вполне в состоянии оказаться у нас. Есть ощущение, что в маленьких странах, которые на мир отобрались, действительно может найтись какой-то суперталант, который не только в Медиалиге, но и в клубах РПЛ может себя ярко проявлять, или в ФНЛ. Потому что были примеры, когда приезжали неизвестные мальчишки-бразильцы, а в итоге оказывались в профессиональных командах. Скауты наших клубов точно не дремлют", – сказал Осипов.