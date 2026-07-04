Российские синхронисты победили в двух программах на юниорском ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина победили в произвольной программе среди дуэтов, набрав 299,4832 балла.
- Захар Трофимов стал чемпионом в мужской произвольной программе, набрав 253,7687 балла.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские спортсмены стали победителями в двух программах в финальный день юниорского чемпионата Европы по синхронному плаванию, который проходит в немецком Мюнхене.
Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина победили в произвольной программе среди дуэтов, набрав 299,4832 балла. Захар Трофимов (253,7687) стал чемпионом в мужской произвольной программе.
Чемпионат Европы среди юниоров завершится 4 июля командной произвольной программой.
Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.