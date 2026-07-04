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Ученые назвали неожиданную причину возникновения рака - РИА Новости, 04.07.2026
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16:37 04.07.2026 (обновлено: 23:20 04.07.2026)
Ученые назвали неожиданную причину возникновения рака

PLOS Medicine: непрерывное сидение более получаса в день повышает риск рака

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач в кабинете
Врач в кабинете - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Непрерывное пребывание в сидячем положении более 30 минут в день повышает риск возникновения рака, показало исследование международной группы ученых под руководством шотландского университета Глазго.
  • Риск смерти от рака возрастает на 10 процентов с каждым дополнительным часом непрерывного пребывания сидя, но снижается на 19 процентов при прерывании сидения.
  • Замена 30 минут пребывания в сидячем положении в день на физическую активность умеренной интенсивности снижает риск смертности от рака на 8 процентов.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Непрерывное пребывание в сидячем положении более 30 минут в день повышает риск возникновения рака, следует из результатов исследования международной группы ученых под руководством шотландского Университета Глазго.
Исследователи проанализировали данные 91 292 человек, полученные из хранилища биологических материалов и сведений о здоровье жителей Великобритании UK Biobank. Наблюдение за участниками исследования велось в среднем в течение 12 лет. Результаты были опубликованы в медицинском журнале PLOS Medicine.
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"Риск развития рака, связанный с сидячим образом жизни, обусловлен именно его длительностью. <...> Под длительным сидячим поведением рассматривался любой период пребывания сидя продолжительностью не менее 30 минут", — указано в публикации.
Исследователи также выяснили, что риск смерти от рака возрастает на 10% с каждым дополнительным часом непрерывного пребывания сидя. Но при этом дополнительный час, когда человек прерывал сидение, снижал вероятность смерти от рака на 19%.
Тем не менее замена 30 минут пребывания в сидячем положении в день на физическую активность умеренной интенсивности, к примеру, прогулку в среднем темпе, снижала риск смертности от рака на 8%.
"Замена сидячего поведения физической активностью ассоциировалось с пониженным риском смерти от рака: показатель снижался на 12%, когда час (сидения. — Прим. ред.) заменялся легкой физической активностью, <...> и на 22% при замене пяти минут (сидения. — Прим. ред.) усиленной физической активностью", — добавляется в исследовании.
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