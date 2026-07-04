Ученые назвали неожиданную причину возникновения рака

Краткий пересказ от РИА ИИ Непрерывное пребывание в сидячем положении более 30 минут в день повышает риск возникновения рака, показало исследование международной группы ученых под руководством шотландского университета Глазго.

Риск смерти от рака возрастает на 10 процентов с каждым дополнительным часом непрерывного пребывания сидя, но снижается на 19 процентов при прерывании сидения.

Замена 30 минут пребывания в сидячем положении в день на физическую активность умеренной интенсивности снижает риск смертности от рака на 8 процентов.

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Непрерывное пребывание в сидячем положении более 30 минут в день повышает риск возникновения рака, следует из результатов исследования международной группы ученых под руководством шотландского Университета Глазго.

Исследователи проанализировали данные 91 292 человек, полученные из хранилища биологических материалов и сведений о здоровье жителей Великобритании UK Biobank. Наблюдение за участниками исследования велось в среднем в течение 12 лет. Результаты были опубликованы в медицинском журнале PLOS Medicine

"Риск развития рака, связанный с сидячим образом жизни, обусловлен именно его длительностью. <...> Под длительным сидячим поведением рассматривался любой период пребывания сидя продолжительностью не менее 30 минут", — указано в публикации.

Исследователи также выяснили, что риск смерти от рака возрастает на 10% с каждым дополнительным часом непрерывного пребывания сидя. Но при этом дополнительный час, когда человек прерывал сидение, снижал вероятность смерти от рака на 19%.

Тем не менее замена 30 минут пребывания в сидячем положении в день на физическую активность умеренной интенсивности, к примеру, прогулку в среднем темпе, снижала риск смертности от рака на 8%.