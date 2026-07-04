Ирину Шумилову* объявили в розыск в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Активистка-иноагент из Костромы Ирина Шумилова* объявлена в розыск в России.
- В базе МВД РФ не указано, по какой статье УК разыскивается Шумилова*.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Активистка-иноагент из Костромы Ирина Шумилова* объявлена в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Шумилова Ирина Вадимовна*... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указывается в ведомственной базе.
При этом не указывается, по какой статье разыскивается Шумилова*.
В сентябре 2025 года Минюст РФ включил Шумилову* в реестр иностранных агентов.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России
Журналистку Аренину* внесли в реестр иноагентов
3 июля, 17:52