Ирину Шумилову* объявили в розыск в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Активистка-иноагент из Костромы Ирина Шумилова* объявлена в розыск в России.

В базе МВД РФ не указано, по какой статье УК разыскивается Шумилова*.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Активистка-иноагент из Костромы Ирина Шумилова* объявлена в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Шумилова Ирина Вадимовна*... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указывается в ведомственной базе.

При этом не указывается, по какой статье разыскивается Шумилова*.

В сентябре 2025 года Минюст РФ включил Шумилову* в реестр иностранных агентов.