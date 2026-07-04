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Ирину Шумилову* объявили в розыск в России - РИА Новости, 04.07.2026
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15:11 04.07.2026
Ирину Шумилову* объявили в розыск в России

Ирину Шумилову объявили в розыск в России по статье УК

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Активистка-иноагент из Костромы Ирина Шумилова* объявлена в розыск в России.
  • В базе МВД РФ не указано, по какой статье УК разыскивается Шумилова*.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Активистка-иноагент из Костромы Ирина Шумилова* объявлена в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Шумилова Ирина Вадимовна*... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указывается в ведомственной базе.
При этом не указывается, по какой статье разыскивается Шумилова*.
В сентябре 2025 года Минюст РФ включил Шумилову* в реестр иностранных агентов.
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