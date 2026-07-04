Солисты группы "БиС" рассказали, какие пункты есть в их райдере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Солисты группы «БиС» Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский рассказали, что их райдер состоит в основном из воды и махровых полотенец.
- Влад Соколовский вспомнил, что 15 лет назад они вписывали в свой райдер освежающие конфеты и драже.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Солисты группы "БиС" Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский рассказали РИА Новости, что их райдер очень прост и состоит в основном из воды и махровых полотенец.
"На самом деле, у нас нет никаких специальных позиций. Главное - это вода без газа и махровые полотенца, потому что мы оба очень активничаем на сцене. Можно добавить кофе и мой желтенький Red Bull. Все, больше ничего нет", - сказал Соколовский, комментируя райдер группы.
Он также вспомнил, что 15 лет назад они вписывали в свой райдер освещающие конфеты и драже.
Бикбаев добавил, что артистам не стоит перебарщивать при составлении райдера.
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"В райдере должно быть то, что скрасит время ожидания перед выходом на сцену и после. Я считаю, что борщить здесь не нужно", - сказал он.
Популярная в 2000-е годы группа "Бис" просуществовала всего 3 года, неизменными участниками проекта были Бикбаев и Соколовский. В июне 2010 года Соколовский объявил о начале сольной карьеры и распаде коллектива. В марте 2026 года он сообщил, что они с Бикбаевым решили воссоединить группу спустя 17 лет после закрытия проекта.
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