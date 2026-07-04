Краткий пересказ от РИА ИИ Солисты группы «БиС» Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский рассказали, что их райдер состоит в основном из воды и махровых полотенец.

Влад Соколовский вспомнил, что 15 лет назад они вписывали в свой райдер освежающие конфеты и драже.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Солисты группы "БиС" Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский рассказали РИА Новости, что их райдер очень прост и состоит в основном из воды и махровых полотенец.

"На самом деле, у нас нет никаких специальных позиций. Главное - это вода без газа и махровые полотенца, потому что мы оба очень активничаем на сцене. Можно добавить кофе и мой желтенький Red Bull. Все, больше ничего нет", - сказал Соколовский , комментируя райдер группы.

Он также вспомнил, что 15 лет назад они вписывали в свой райдер освещающие конфеты и драже.

Бикбаев добавил, что артистам не стоит перебарщивать при составлении райдера.

« "В райдере должно быть то, что скрасит время ожидания перед выходом на сцену и после. Я считаю, что борщить здесь не нужно", - сказал он.