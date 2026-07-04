Тейлор Свифт и Трэвис Келси сыграли свадьбу на арене в Нью-Йорке

В пятницу Page Six сообщало о том, что в список гостей вошли более тысячи человек. Кроме того, по его информации, пара поженилась еще до торжества, обменявшись клятвами перед небольшой группой близких.

Свифт является обладательницей 14 наград премии "Грэмми". В 2024 году она была включена в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница, набравшая 100 миллионов слушателей в месяц на платформе Spotify. Келси выступает за команду Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Канзас-Сити Чифс" с 2013 года. Вместе с командой он трижды становился победителем Супербоула. Также вошел в сборную десятилетия НФЛ 2010-х годов.