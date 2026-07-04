Тейлор Свифт и Трэвис Келси сыграли свадьбу на арене в Нью-Йорке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тейлор Свифт и Трэвис Келси сыграли свадьбу в Нью-Йорке.
- Местом для торжества был выбран спортивно-концертный комплекс «Мэдисон-сквер-гарден».
- Среди гостей были замечены Селена Гомес, Эд Ширан, Джиджи Хадид, Дакота Джонсон, Зои Кравиц и Хью Грант.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Популярная американская певица Тейлор Свифт и спортсмен Трэвис Келси сыграли свадьбу на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке в окружении звездных гостей, сообщает издание Page Six.
"Тейлор Свифт и Трэвис Келси официально отметили начало своего брака в окружении семьи, друзей и звездных приятелей в Нью-Йорке", - говорится в публикации.
Как отмечает Page Six, для грандиозного торжества молодожены выбрали крупный спортивно-концертный комплекс "Мэдисон-сквер-гарден". На продолжающемся мероприятии присутствуют многочисленные звездные гости, среди них - певица Селена Гомес, музыкант Эд Ширан, модель Джиджи Хадид, актрисы Дакота Джонсон и Зои Кравиц, а также актер Хью Грант.
В пятницу Page Six сообщало о том, что в список гостей вошли более тысячи человек. Кроме того, по его информации, пара поженилась еще до торжества, обменявшись клятвами перед небольшой группой близких.
Свифт является обладательницей 14 наград премии "Грэмми". В 2024 году она была включена в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница, набравшая 100 миллионов слушателей в месяц на платформе Spotify. Келси выступает за команду Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Канзас-Сити Чифс" с 2013 года. Вместе с командой он трижды становился победителем Супербоула. Также вошел в сборную десятилетия НФЛ 2010-х годов.
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