Минпросвещения разработало новую программу по "Основам безопасности"

Краткий пересказ от РИА ИИ Минпросвещения России разработало обновленную программу по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины».

Учебный предмет будет состоять из двух единых обязательных курсов: «Начальная военная подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности», по 34 часа каждый.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минпросвещения России разработало обновленную программу по учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины", следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Проектом приказа предусмотрено внесение изменений в содержание учебного предмета "Основы безопасности и защиты Родины" в части замены модульной системы организации учебного процесса на два единых обязательных учебных курса "Начальная военная подготовка" (34 часа) и "Безопасность жизнедеятельности" (34 часа)", - говорится в пояснительной записке проекта.

Из документа следует, что в рамках курса "Начальная военная подготовка" школьники будут изучать сущность и значение воинской дисциплины, положения Строевого устава, порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приемы психологической поддержки пострадавшего, понятия "экстремизм" и "терроризм", правила безопасного поведения в случае теракта, способы подачи сигналов бедствия и другие темы.

В ходе освоения курса "Безопасность жизнедеятельности" школьники узнают правила дорожного движения, вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий, природные чрезвычайные ситуации и их классификацию, риски и угрозы при использовании интернета, меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них, а также другие темы.

Согласно документу, ОБЗР может изучаться в 5-7-х классах из расчета один час в неделю за счет использования части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений - всего 102 часа.

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8-9-х классах, составляет 68, по одному часу в неделю.

Программой "Основ безопасности и защиты Родины" предусматривается использование практико-ориентированных интерактивных форм организации занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных моделей.

Изменения, в случае принятия проекта приказа, вступят в силу с 1 сентября 2026 года.